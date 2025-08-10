Karina García reveló que fue lo más difícil de estar en 'La casa de los famosos'.

La creadora de contenido y modelo Karina García fue auxiliar de enfermería, pero se retiró al tener la oportunidad de trabajar con marcas y hacer sketch en videos de influenciadores y, recientemente, fue participante de la segunda temporada de La casa de los famosos.

Gracias a su participación en el reality show, la paisa logró obtener más popularidad y ha superado los cuatro millones de seguidores en su perfil de Instagram, donde es muy activa y comparte aspectos de su vida cotidiana.

La influencer fue la invitada especial en Trapitos Al Sol Podcast, entrevista por Cristian López ‘Cookie’, quien le preguntó sobre diferentes temas como su relación con Altafulla, sus proyectos y su paso por el programa.

En la sección llamada Tendedero, la paisa respondió varias preguntas, entre ellas qué fue lo más duro que vivió en La casa de los famosos.

Karina García respondió preguntas de su vida personal, profesional y su paso por el reality en Trapitos Al Sol Podcast. | Foto: Captura de YouTube Trapitos al Sol Podcast

“Muchas cosas. Bueno, primero el sueño. El nivel de sueño que se siente allá es una cosa impresionante. No se sabe por qué, o sea, como que las luces, eso lo hipnotiza a uno. Entonces, partiendo de la levantada”, dijo Karina, mencionando que los despertaban desde temprano y la luz blanca eran muy fuertes para sus ojos.

“Obviamente, convivir 24 personalidades, superduro. Yo allá trataba de no ser amigo de todo el mundo, pero sí trataba de estar bien con las personas. De pronto, si el rechazo, el desprecio, desde la primera semana me la empezaron a montar, estar sin tu familia, son muchas cosas”, agregó la mujer.

A raíz de la respuesta de García, Cristian la cuestionó sobre los amigos que le dejó la competencia, si se siguió hablando con otro participante, aparte de su pareja Andrés, o si tomaron distancia.

La modelo mencionó que ella y Altafulla mantienen ellos dos solos, pero: “Si pudiera rescatar a alguien de esa casa sería Yaya, José, Alerta también me cae superbién, Lady, que aunque todo el mundo sabe que cuando la eliminaron salimos mal, porque hubo cositas que no le agradaban de mí, pero en su momento las arreglamos”.

“Hay personas buenas, pero con la gran mayoría yo tomé distancia”, añadió la influencer, explicando que el cambio de Tabares con ella pudo ser por influencia de sus otros compañeros, pero le agradece porque fue su paño al inicio del reality y es buena persona.