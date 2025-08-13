¿Terminaron? Karina García y Altafulla, alejados, publican videos e indirectas que dejan en evidencia una posible ruptura

Karina García y Altafulla, quienes llamaron la atención del público colombiano en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, no solo por sus momentos polémicos en el reality, sino también por la relación sentimental que iniciaron dentro del programa, atraviesan un momento que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.

La pareja, que solía mostrarse constantemente en redes sociales, ha dejado de hacerlo en los últimos días, lo que ha dado pie a rumores sobre una posible separación.

Por el lado del cantante barranquillero, Altafulla compartió un video en sus historias de Instagram, en el que aparece cantando La indiferencia, junto a su amigo Juan Duque. Muchos interpretaron este gesto como un mensaje claro sobre su situación sentimental, ya que la canción es de despecho.

“Sé que yo no era el mejor hombre del mundo”, se le escucha cantar a Altafulla. Además, en el video escribió: “¿Un despechito con Juancho o qué?”.

Además de esto, Karina García subió un video en TikTok con una indirecta en la que menciona lo que le gusta de los hombres.

“No me vuelvo lesbiana porque amo la presencia fuerte, la voz, el perfume, el pecho y las manos grandes de esas porquerías”, escribió en su video acompañado de una descripción junto a unos emojis de tristeza.

@karinagarciaoficiall Confirmen mis niñas, o mejor confirmen amigas por qué ustedes son mis amigas o no? 🫠🥺 ♬ Bésame - Ricardo Montaner

Ante este video, sus seguidores también lo interpretaron como una señal de distanciamiento con Altafulla:

“Pues si terminó con él, déjenla, a mí Altafulla nunca me gustó para Karina, ella es demasiado linda en todo sentido”; “No voy a respirar hasta que Kari me confirme si continúa con su macho Alfa”; “Para que ya no hay Karifulla”; “Kari ya estoy muy preocupada y triste. Alti y tú son tan linda pareja”; “Kary, presiento que estás enojada con Alti”; “Y lo peor es que lo ayudó a ganar y ni un peso recibió”; “Quiero pensar que es un simple TikTok”; “Entonces es verdad que Karina terminó con Altafulla”, “Por fin, Karina se merece muchísimo más, es una reina, sorry, pero a Altafulla se le nota lo tacaño y lo brusco que es. Ella está para mejores hombres”, escribieron algunos de sus fanáticos en su video.

Otro detalle que no ha pasado desapercibido es que, aunque ambos se encuentran en Bogotá, no se les ha visto juntos en eventos ni en publicaciones recientes.