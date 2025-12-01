Ex de Aída Victoria Merlano, bajo la lupa por líos con exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “Venderse al mejor postor”

Aída Victoria Merlano con el paso de los años se ha convertido en una de las influencers más polémicas y comentadas en el país, todo debido a sus situaciones legales, relaciones amorosas y particular forma de ser.

Desde hace meses, luego de dar a luz a su hijo Emiliano, la barranquillera se convirtió nuevamente en motivo de conversación, pero esta vez por la relación que tenía con Juan David Tejada, su expareja y padre de su bebé.

Aida Victoria y Juan David Tejada siguen en cruces. | Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

Desde que el niño nació, en redes se empezó a sospechar una ruptura entre ellos, lo cual ambos confirmaron semanas después. Sin embargo, lo que avivó la polémica fue un video que publicó Merlano, en el que si bien estaba respondiendo una crítica de una hater, aprovechó el momento para dejar ver que Juan David no le ayudaba con nada relacionado a su hijo, y que ella lo mantenía sola.

A raíz de esto, empezó un cruce de palabras y videos de ellos dos a través de sus respectivas redes sociales, y aunque por unos días pararon, nuevamente retomaron, y ahora con una tercera persona involucrada, una exparticipante de La casa de los famosos.

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ habló por polémica de Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada

En las últimas horas, el hombre, también conocido como ‘El rey de los agropecuarios’, aprovechó que su hijo estaba cumpliendo meses para publicar una foto junto a él y asegurar que aunque no lo “dejaban ver”, él seguía ahí para él.

Este post provocó la reacción inmediata de Merlano, quien lo señaló de utilizar a su hijo únicamente con fines lucrativos y de querer manipular la imagen de su bebé y de ella para hacerla quedar mal.

Toda esta situación se comenzó a viralizar nuevamente en redes y fue La Jesuu, exparticipante del polémico reality quien se pronunció al respecto en el chat privado con la barranquillera, ya que ella influyó en que ellos dos se conocieran, hecho por el cual le pidió perdón".

“Veo esto y no sabes la impotencia que siento. Todos los días me pesa haber sido yo quien te lo presentó. Discúlpame, Victoria, porque de verdad creí que él era el hombre indicado, cuando lo único que hacía era venderse al mejor postor. Nunca me imagine que [...] fuera capaz de tanto... desafortunadamente, no tenemos cómo leer el futuro, ni dimensionar los alcances de las personas”, escribió Valentina (La Jesuu) en el chat de Aída Victoria en respuesta a la historia que publicó ella.

La Jesuu, exparticipante de 'La casa de los famosos' habló de Juan David Tejada. | Foto: Instagram: @aidavictoriam

Ante estas palabras, Merlano dio una comprensiva respuesta: “Amor, uno conoce en esta vida a la gente que necesita para convertirse en quien vino a ser, aunque duela. Ya deja de darte palo por lo mismo, que tendría que tener uno la mente muy retorcida para imaginarse lo que iba a pasar y a parte a ti también te tocó duro. Yo te amo y sabes que eso nunca va a cambiar”.

Sin embargo, lo que también llamó la atención de esta conversación fue que La Jesuu dejó ver que tienen inconvenientes personales con Tejada, al parecer debido a malos movimientos que terminaron en inconvenientes legales para ella.

“Cuando esa gente me agarró para cobrarle a él, yo pensé que iba a perder la... ese día, nunca había sentido tantos días de persecución y todo por una plata que yo no me comí. Es que, en serio, no entiendo cómo un hombre que ha hecho tanto daño puede estar tan tranquilo, Victoria”, respondió Valentina,

Esta situación hizo que La Jesuu saliera en una de sus historias hablando de sus líos con Tejada.