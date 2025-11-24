La pelea sube de tono: ex de Aída Victoria lanza fuerte indirecta sobre infidelidad

La influencer barranquillera Aída Victoria Merlano se ha visto envuelta en una polémica durante las últimas semanas, esta vez relacionada con su expareja y padre de su hijo Emiliano, Juan David Tejada.

La controversia surgió cuando Merlano respondió a un comentario de una usuaria en redes, dejando claro que ella asumía sola la responsabilidad del cuidado de su hijo, sin mencionar en absoluto al papá.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada | Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

Este intercambio generó un intenso debate en las redes sociales, donde muchos comenzaron a cuestionar los motivos detrás de la separación de la pareja.

Posteriormente, se conoció que su relación habría terminado debido a presuntos episodios de violencia por parte de Tejada en los días posteriores al nacimiento del bebé.

Ex de Aída Victoria Merlano publicó indirecta relacionada con la influencer

En las últimas horas, Juan David Tejada volvió a reavivar la polémica ocurrida entre él y Merlano debido a un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

En este clip, se pudo apreciar al ‘Rey de los agropecuarios’, como se hace llamar, cantando la famosa canción Se acabó, de Yeison Jiménez, con un mensaje que muchos aseguraron que era una indirecta sobre la polémica.

“Se acabó y no precisamente por lo que ella cuenta”, escribió él.

Juan David Tejada lanzó pulla a Aida Victoria Merlano. | Foto: Instagram @jdt21_5

La razón por la que muchas personas afirmaron que esto se trataba de una indirecta, fue por la letra de la canción del pedazo que él eligió cantar.

“No voy a dejar que se acabe mi vida. Por un mal amor que dejó mil heridas. Prefiero volver de nuevo a la cantina. Y sacar lo caballos pa’ ver quién se anima. Si se acabó, ya se acabó ¿Llorar por qué? ¿Quién se murió? Si yo fui fiel, pero ella no. A la final, no soy yo el que perdió. Si se acabó, ya se acabó. Voy a beber, mucho licor", cantó.

Momentos después, y de forma inmediata, la influencer barranquillera reaccionó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, dejando ver que esta situación ya la tiene muy cansada.

“Qué encarte [emoji de sapo y perro] Si nos organizamos afuera de Tigo le cortan el plan”, escribió en la historia en la que se podía escuchar un audio que decía: “Ay, acostáte a dormir, acostáte a dormir”.