Aida Merlano reapareció en redes y publicó tajantes palabras tras polémica de su hija y Juan David Tejada

Hace algunas semanas, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano destapó ante sus millones de seguidores los problemas que tuvo con su más reciente pareja y padre de su hijo, generando una fuerte polémica en redes sociales.

Durante varios días, la influenciadora y Juan David Tejada compartieron conversaciones y detalles familiares, mostrando la realidad detrás de la ´relación perfecta’ que aparentaban en sus redes sociales.

Mamá de Aida Victoria Merlano opinó sobre la polémica con Juan David Tejada. | Foto: Montaje El País: Redes Sociales

Sin embargo, con el paso de los días, cada uno se ha enfocado en retomar sus proyectos y disfrutar de su faceta de padres, tema central de su contenido en distintas redes.

Aida Merlano se pronunció tras situación que enfrentó su hija

En la tarde del viernes 7 de noviembre, la excongresista Aida Merlano reapareció en redes sociales y, por medio de un extenso comunicado, se mostró preocupada por su nieto en medio de la fuerte situación generada.

“He decidido pronunciarme públicamente para proteger la tranquilidad de mi familia y, sobre todo, la dignidad del menor involucrado. Mi prioridad es el bienestar de mi nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, lejos del conflicto y del deterioro moral que genera la exposición pública”.

Manifestó que, aunque había preferido guardar el silencio ante lo ocurrido, considera que los conflictos deben resolverse en privado y tanto Aida Victoria como Juan David habrían incurrido en el error de publicar su vida íntima.

“Son dos adultos que tomaron decisiones y deben asumir las consecuencias de sus actos. Ninguno de los dos tiene derecho a denigrar al otro ni a alimentar conflictos públicos, porque ahora tienen un hijo que merece crecer con orgullo por sus padres, no con vergüenza. Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo, y le deben respeto y protección”.

La excongresista se pronunció en sus redes sociales tras fuerte polémica que enfrentó su hija con Juan David Tejada. | Foto: Instagram @aidamerlano_oficial

Por otro lado, hizo un llamado a todas las personas que se han referido al tema, especialmente a través de las redes sociales, pues considera que la exposición ha empeorado la situación.

“También hago un llamado tanto a los involucrados como a las personas cercanas, amigos e influencers que han opinado, difundido información o creado falsas narrativas. Les pido detener los señalamientos y los ataques. Están contribuyendo a un espectáculo que destruye reputaciones y afecta emocionalmente a todos los involucrados y a sus familias”, escribió.

La mujer se pronunció en sus redes sociales y dio radicales palabras. | Foto: AFP

Agregó: “En un momento de confusión se produjo un acercamiento con personas equivocadas que intentaron aprovecharse de nuestras circunstancias familiares. Recurriendo a intimidaciones y amenazas, generando un ambiente de presión y miedo. Todos estos hechos serán objeto de investigación por las autoridades competentes, para salvaguardar la integridad de nuestras familias”.

Finalmente, afirmó que para ella es muy importante la tranquilidad de su nieto, por lo que pondrá todo su empeño en que se solucionen los problemas que puedan llegar a afectarlo en un futuro.