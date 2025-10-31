Aida Victoria rompió en llanto en sus redes sociales y dio importante noticia: “Estoy melancólica”

Pese a que los últimos meses han estado cargados de polémica para Aida Victoria Merlano, la reconocida creadora de contenido continúa compartiendo detalles de su vida personal por medio de sus cuentas en redes sociales y abriéndose con las millones de personas que están atentas a sus actualizaciones.

Después de haber anunciado su separación de Juan David Tejada, el padre de su hijo, la mujer se ha enfocado en cumplir con varias de sus metas y propósitos a nivel laboral, abriendo nuevas puertas y pautando publicidad con un gran número de marcas.

Aída Victoria Merlano habló de su nuevo proyecto en redes sociales. | Foto: Instagram: @aidavictoriam

A través de su perfil de Instagram que la influenciadora abrió su corazón y, entre lágrimas, le reveló a su público que está lista para firmar uno de los contratos más importantes en lo que lleva trabajando en la industria.

Según confesó la barranquillera, en los próximos meses estará trabajando con una de las transportadoras con más prestigio del país, pues conectaron sus contenidos y consideraron que podría impulsar a la compañía a nivel digital.

“Que la empresa número 1 de Colombia me llame porque cree en el poder de mis ideas. Dios, gracias porque eres tú quien me ha dado la fuerza para empezar de nuevo todas las veces que ha sido necesario”, escribió Aida Victoria Merlano.

Por otro lado, reveló lo importante que fue para ella poder pactar este contrato, pues en varias ocasiones le han negado algunas oportunidades y cerrado puertas de proyectos que soñaba con sacar adelante.

La influenciadora dio detalles de su nuevo proyecto con importante marca. | Foto: Instagram @aidavictoriam

“Ando muy melancólica y emocional porque aunque no lo crean, a mí me han dicho muchísimas veces que no y en algún momento yo dije ‘no me imagino trabajando con una marca grande’ y veo que si logré”, confesó frente a su público.

Finalmente, animó a sus seguidores a emprender en los proyectos y metas que esperan conseguir, compartiendo su anécdota y crecimiento desde la visión del poder femenino, la cual la ha caracterizado desde hace varios cuando incursionó en las redes sociales y manifestó la importancia de compartir los ideas y pensamientos con el mundo.

“Uno tiene que creer en uno y sobre todo cuando nadie más lo hace”, afirmó.