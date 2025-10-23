Hace varias semanas, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se pronunciaron por medio de sus redes sociales, confirmaron que le pusieron punto final a su relación y continuaron con sus proyectos por caminos separados.

No obstante, esto no ha sido un impedimento para que cada uno comparta tiempo de calidad con su primogénito Emi, quien cumplió dos meses de nacido el pasado 29 de septiembre.

Los famosos anunciaron su separación por medio de Instagram. | Foto: Instagram @aidavictoriam / Montaje: Semana

Aunque muchos pensaron que habían terminado en buenos términos y no habrían tenido un problema mayor, en la noche del jueves, 23 de octubre, la famosa empresaria y creadora de contenido sorprendió a sus millones de seguidores al publicar fuertes conversaciones que habría tenido con su ex, en las que lo acusa de ser un hombre agresivo que sobrepasó sus límites.

“Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata”, escribió la mujer.

Adicionalmente, le hizo saber que no lo requiere para la crianza de su hijo, pues cuenta con todas las comodidades para brindarle las mejores oportunidades.

“Si fuera para temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida porque gracias a Dios, no necesito nada de ti. Con todo respeto, porque no quiero que te sientas ofendido, no me cuentes tus tragedias que no puedo empatizar con alguien que nunca ha empatizado conmigo”, le respondió.

Ante esto, Juan David Tejada le respondió: “Listo no solo te digo eso. Listo entonces quieres manejar las cosas así”.

Para finalizar, la mujer le respondió con un contundente mensaje: “Defíname las cosas así, para ti qué significan. Para mí es: Con diplomacia, límites, por escrito y hablando solo de lo estrictamente necesario”.

Esto generó revuelo entre miles de personas que llegaron a ver las imágenes, y como era de esperarse, compartieron sus opiniones por medio de la sección de los comentarios, en donde, en su mayoría, apoyaron a Aida Victoria Merlano.