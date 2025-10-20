Suscribirse

Aida Victoria Merlano tendría nuevo novio tras su reciente ruptura; destapan pruebas de su romance

Reconocida página de entretenimiento destapó pruebas inéditas de su supuesta relación.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 3:49 a. m.
Aída Victoria Merlano habló de la condición que ha sufrido en su embarazo
La influenciadora barranquillera tendría nuevo novio. | Foto: Instagram: @aidavictoriam

Hace algunas semanas, Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano confirmaron su separación por medio de redes sociales. A través de distintas publicaciones dejaron saber que poco después del nacimiento de su primogénito, tomaron la decisión de tomar caminos separados y enfocarse en sus proyectos personales.

Tras la noticia, muchos han especulado sobre las razones de su ruptura. Sin embargo, hasta el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto y han dejado a la expectativa a sus millones de seguidores.

Por medio del portal de entretenimiento y farándula Re Chismes, se reveló que la creadora de contenido y empresaria se habría dado una nueva oportunidad en el amor con Felipe Zapata, un empresario dedicado a la venta de automóviles en la ciudad de Medellín.

Las pruebas que giran en torno a su supuesto vínculo, estarían relacionadas con sus recientes publicaciones en sus historias de Instagram, en las cuales se podría confirmar que han estado frecuentando los mismos lugares y compartiendo tiempo juntos.

Contexto: “Triste”: Aida Victoria Merlano impactó con nuevas palabras por su separación de Juan David Tejada

Por otro lado, también se ha hablado de un video que habría sido compartido con Felipe, en el que según muchos se escucha de fondo la risa de la creadora de contenido barranquillera. Sin embargo, esto no ha sido comprobado.

Por otro lado, el mismo medio de comunicación destapó que hace varios días estuvieron recibiendo algunos mensajes en los que personas afirman haber visto a Aida Victoria Merlano compartiendo con el mencionado hombre.

Afirman que Felipe Zapata sería la nueva pareja de Aida Victoria Merlano.
Afirman que Felipe Zapata sería la nueva pareja de Aida Victoria Merlano. | Foto: Re Chismes
  • “Aida estuvo en una empresa en el Poblado (…) Visitando a un empresario muy conocido, tuvieron muestras de amor y demás, besos y abrazos en la boca como pareja (…) Felipe Zapata”.
  • “Ella va a realizar contenido el día miércoles o jueves, ese día más que probable que llegue allá. Y lo mismo, besos y eso normal como pareja. Pero si es 100 confirmado”.
  • “Aida Victoria ya tiene nuevo novio, confirmado, está con él en Cancún en este momento”, fueron algunos de los mensajes que recibieron.

Aida Victoria no se ha pronunciado al respecto, por lo que persisten las dudas con respecto a la veracidad de la información.

Contexto: Aida Victoria Merlano publicó duras palabras y confirmó la separación con el papá de su hijo: “Maduré”

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada celebraron los dos meses de su hijo

Por medio de sus perfiles personales, tanto Aida Victoria Merlano como Juan David Tejada revelaron la felicidad que les ha traído Emiliano a sus vidas, pues independientemente de que su relación haya terminado, disfrutan ejercer sus funciones como padres.

Es por esto que, cada uno compartió fotografías de los momentos que han compartido con su hijo y expusieron el gran amor que le tienen.

Por su parte, Juan David Tejada, escribió:

“2 meses del príncipe, te amo”, junto a una imagen en la que lo carga en brazos y le dedica El amor más grande del planeta, de Felipe Peláez.

A su vez, Aida Victoria Merlano publicó: “Hace dos meses llegaste a resetearme la vida (...) Una gente sufriendo y yo jugando con mi nenuco”, y también lo homenajeó con una de sus canciones favoritas.

