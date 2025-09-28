“Triste”: Aida Victoria Merlano impactó con nuevas palabras por su separación de Juan David Tejada

El pasado jueves, 25 de septiembre, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada le dieron fin a las especulaciones y por medio de redes sociales confirmaron que, tal y como su público lo venía sospechando, tomaron la decisión de darle fin a su relación hace varios meses.

Aunque la creadora de contenido dio a luz en junio a su primogénito, Emiliano, habría sido en ese mismo mes en el que tomaron caminos separados y se enfocaron nuevamente en sus proyecciones personales.

Juan David Tejada confirma su separación con Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam / @jdt21_5

“No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático”, escribió Aida Victoria Merlano en la cuenta de Instagram en la que acumula más de 7,6 millones de seguidores.

Agregó: “Por otro lado, yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo, porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos".

Sin embargo, días después, apareció nuevamente, esta vez reaccionando a los comentarios que le han dejado tras revelar la noticia.

“Ay, me tienen triste con todas sus críticas, que ‘yo salgo de una relación a otra’ y si vieran todo lo que me están escribiendo. Mentira, estoy entregada al señor”, mencionó en medio de risas.

¿Qué dijo Juan David Tejada tras su separación de Aida Victoria Merlano?

El empresario fue el primero en hablar del tema en internet, y para referirse al mismo, lo hizo a través de un mensaje que generó polémica entre quienes seguían su relación.

“Comunicado oficial: mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación... Claramente, al ser relación pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”.

Juan David Tejada compartió las razones por las que terminó con Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @jdt21_5

Para terminar, mencionó que conserva una relación amable con Aida Victoria Merlano y aclaró que entre ambos no se presentó ningún conflicto grave ni situaciones de irrespeto.