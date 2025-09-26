Gente
Aida Victoria Merlano publicó duras palabras y confirmó la separación con el papá de su hijo: “Maduré”
La influenciadora reveló que la relación llegó a su fin después de haber dado a luz.
Hace varias semanas, los seguidores de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada estuvieron rumorando sobre un posible distanciamiento de la pareja, pues pese a que solían compartir una gran cantidad de contenido juntos en sus redes sociales, de manera repentina, estos se limitaron, e incluso, desaparecieron de sus perfiles oficiales.
Esto dio espacio a fuertes especulaciones. No obstante, fue hasta el 26 de septiembre que los famosos rompieron el silencio y se pronunciaron de manera oficial, dándole a conocer a su público que, efectivamente, decidieron tomar caminos separados.
“No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático”, escribió la creadora de contenido a través de sus historias.
Además, reveló aproximadamente el periodo en el que se distanciaron, afirmando que fue a los pocos días de haber dado a luz a su hijo Emiliano, es decir, en el mes de julio.
“Por otro lado, yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo, porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos", agregó.
¿Qué dijo Juan David Tejada sobre su separación de Aida Victoria Merlano?
El empresario fue el primero en hablar del tema por medio de sus redes sociales, comunicándole a su público que ya no está en una relación con la influenciadora, pero no está de acuerdo con la información que se ha venido compartiendo en diversos portales.
“Comunicado oficial: mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación... Claramente, al ser relación pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”, escribió.
Por otro lado, dejó saber que mantiene una buena relación con Aida Victoria Merlano y que no hubo un problema mayor o falta de respeto por parte de ninguno de los dos.
“Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana. Y quiero con esto también aclarar que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi grande respeto y admiración para ella. Bendiciones mi gente”.