Aida Victoria Merlano publicó duras palabras y confirmó la separación con el papá de su hijo: “Maduré”

Hace varias semanas, los seguidores de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada estuvieron rumorando sobre un posible distanciamiento de la pareja, pues pese a que solían compartir una gran cantidad de contenido juntos en sus redes sociales, de manera repentina, estos se limitaron, e incluso, desaparecieron de sus perfiles oficiales.

Esto dio espacio a fuertes especulaciones. No obstante, fue hasta el 26 de septiembre que los famosos rompieron el silencio y se pronunciaron de manera oficial, dándole a conocer a su público que, efectivamente, decidieron tomar caminos separados.

Juan David Tejada confirma su separación con Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam / @jdt21_5

“No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático”, escribió la creadora de contenido a través de sus historias.

Además, reveló aproximadamente el periodo en el que se distanciaron, afirmando que fue a los pocos días de haber dado a luz a su hijo Emiliano, es decir, en el mes de julio.

“Por otro lado, yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo, porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos", agregó.

La influenciadora se manifestó por su separación de Juan David Tejada. | Foto: Instagram @aidavictoriam

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre su separación de Aida Victoria Merlano?

El empresario fue el primero en hablar del tema por medio de sus redes sociales, comunicándole a su público que ya no está en una relación con la influenciadora, pero no está de acuerdo con la información que se ha venido compartiendo en diversos portales.

“Comunicado oficial: mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación... Claramente, al ser relación pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”, escribió.

Por otro lado, dejó saber que mantiene una buena relación con Aida Victoria Merlano y que no hubo un problema mayor o falta de respeto por parte de ninguno de los dos.

“Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana. Y quiero con esto también aclarar que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi grande respeto y admiración para ella. Bendiciones mi gente”.