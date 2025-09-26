Suscribirse

Aida Victoria Merlano publicó duras palabras y confirmó la separación con el papá de su hijo: “Maduré”

La influenciadora reveló que la relación llegó a su fin después de haber dado a luz.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

27 de septiembre de 2025, 1:15 a. m.
La pareja dejó de publicar contenido juntos, pero las publicaciones antiguas permanecen.
Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada | Foto: Instagram:@ aidavictoriam

Hace varias semanas, los seguidores de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada estuvieron rumorando sobre un posible distanciamiento de la pareja, pues pese a que solían compartir una gran cantidad de contenido juntos en sus redes sociales, de manera repentina, estos se limitaron, e incluso, desaparecieron de sus perfiles oficiales.

Esto dio espacio a fuertes especulaciones. No obstante, fue hasta el 26 de septiembre que los famosos rompieron el silencio y se pronunciaron de manera oficial, dándole a conocer a su público que, efectivamente, decidieron tomar caminos separados.

Juan David Tejada confirma su separación con Aida Victoria Merlano.
Juan David Tejada confirma su separación con Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam / @jdt21_5

“No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático”, escribió la creadora de contenido a través de sus historias.

Además, reveló aproximadamente el periodo en el que se distanciaron, afirmando que fue a los pocos días de haber dado a luz a su hijo Emiliano, es decir, en el mes de julio.

Contexto: Westcol y Aida Victoria Merlano revelaron si retomaron su relación y generaron polémica: “No lo duden”

“Por otro lado, yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo, porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos", agregó.

La influenciadora se manifestó por su separación de Juan David Tejada.
La influenciadora se manifestó por su separación de Juan David Tejada. | Foto: Instagram @aidavictoriam

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre su separación de Aida Victoria Merlano?

El empresario fue el primero en hablar del tema por medio de sus redes sociales, comunicándole a su público que ya no está en una relación con la influenciadora, pero no está de acuerdo con la información que se ha venido compartiendo en diversos portales.

“Comunicado oficial: mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación... Claramente, al ser relación pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”, escribió.

Contexto: Aparece video de pareja de Aida Victoria Merlano “despechado” y avivó rumores de ruptura amorosa; soltó inesperado mensaje

Por otro lado, dejó saber que mantiene una buena relación con Aida Victoria Merlano y que no hubo un problema mayor o falta de respeto por parte de ninguno de los dos.

“Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana. Y quiero con esto también aclarar que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi grande respeto y admiración para ella. Bendiciones mi gente”.

Juan David Tejada compartió las razones por las que terminó con Aida Victoria Merlano.
Juan David Tejada compartió las razones por las que terminó con Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @jdt21_5

