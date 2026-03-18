Aida Victoria Merlano rompió en llanto y reveló pruebas del ‘maltrato’ que sufrió en su embarazo

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia en redes sociales luego de recordar los episodios que, según su testimonio, vivió durante su embarazo junto al empresario Juan David Tejada.

En una reciente entrevista con la periodista Tatiana Franco en el pódcast Vos Podés, la barranquillera relató detalles inéditos de la relación que, en sus palabras, pasó de ser un sueño a convertirse en una experiencia dolorosa.

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Merlano explicó que al inicio de la relación estaba convencida de que había encontrado a la persona indicada para formar una familia: “Yo recuerdo una época en la que yo amaba mi relación, yo estaba superfeliz, estaba dichosa, y yo decía: ‘Dios mío, encontré el hombre de mi vida, que esto es tan magnífico’”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esa percepción cambió radicalmente y empezó a vivir una realidad que nunca pasó por su cabeza.

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Durante la conversación, Merlano aseguró que fue víctima de violencia psicológica y económica a lo largo de su embarazo, una conclusión a la que llegó tras consultar con una psicóloga cuando intentó denunciar un presunto intento de agresión física. “Yo fui a denunciar fue que casi me dan en la jeta (…). Me dice la psicóloga: ‘Tú fuiste víctima de violencia psicológica todo tu embarazo y de violencia económica’”, relató.

Según su versión, los conflictos con Tejada estaban marcados por constantes solicitudes de dinero e inversiones. Incluso, afirmó que una de las discusiones más fuertes ocurrió cuando él le pidió apoyo económico para un problema familiar y ella se negó.

@vospodesoficial El camino de @Aida Victoria Merlano ha estado marcado por la exposición pública, las polémicas y los juicios. Pero detrás de los titulares también hay una historia de procesos personales, relaciones que duelen y decisiones que transforman. En este episodio habla con honestidad sobre maternidad, amor propio, vínculos difíciles y las batallas internas que la han llevado a mirarse con más compasión. Una conversación que muestra el lado más humano de una vida que muchos creen conocer. 🎙️ Historia completa en Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts y Facebook.#vospodes #aidavictoria #mujeresqueinspiran ♬ sonido original - VOSPODÉS EL PODCAST

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“¿Sabes por qué me quiso pegar? Porque me estaba pidiendo una colaboración económica por una situación que él estaba viviendo con su hermana. Y yo le dije: ‘Es que, la verdad, yo no tengo por qué apoyarte, porque ya tú y yo no somos pareja. Entonces, honestamente, no cuentes con mi plata pa’ eso’”, afirmó.

Merlano también contó que las presiones continuaron hasta días antes de dar a luz, pues a tan solo 15 días del parto, asegura que recibió nuevas solicitudes de préstamo.

“Viene y me dice: ‘Ay, pero es un último esfuerzo para que me prestes tanto’ (…). Yo le decía a la persona: ‘¿Tú eres consciente de que yo estoy embarazada?’ Y me decía: ‘Pero, pero es que eso no tiene nada. Estamos construyendo un patrimonio juntos’”, indicó.