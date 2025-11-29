Aida Victoria Merlano destapó demanda a su ex e hizo fuerte revelación: “Te puedo tumbar”

Hace varios meses, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, actualmente conocido como ‘el agropecuario’, confirmaron que su relación llegó a su fin después de enfrentar varios problemas de convivencia.

Aunque en un primer momento parecían estar en buenos términos, la verdad es que, con el paso de los días, iniciaron una fuerte discusión en redes sociales, en donde resaltaron indirectas; además, llegaron a exponer chats personales en los que salió a la luz la verdad detrás su vínculo.

Aida Victoria y Juan David Tejada siguen en cruces. | Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

En esas conversaciones se dio a conocer que habían enfrentado varias situaciones en las que se faltaron al respeto, además de inconvenientes relacionados con el manejo del dinero dentro del hogar.

Sin embargo, en la tarde del sábado 29 de noviembre, Juan David realizó un nuevo pronunciamiento en su cuenta oficial de Instagram.

En medio de la celebración del cuarto mes de vida de su bebé, aprovechó el momento para lanzar contundentes palabras que, según interpretan sus seguidores, estarían dirigidas a Aida Victoria Merlano.

“Felices 4 meses, hijo de mi vida. Así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”, anotó.

Al percatarse de la publicación, la creadora de contenido no se quedó callada y en cuestión de minutos apareció en su perfil con algunos videos en los que le respondió a su ex de manera contundente.

“Así como tú no te comportas como un caballero, ni te mides para mandar tus indirectas de hembra resentida, entonces yo tampoco me tengo que comportar como una dama. A mí me tienes que respetar, no solo porque te parí un hijo, sino porque soy yo la que lo mantiene, entonces de mi estabilidad mental depende que tu hijo coma”, dijo en medio de una notable rabia.

Además, reveló detalles de la demanda que interpuso en su contra y dejó claro que no piensa guardar silencio ante sus pronunciamientos.

“Te jactas en redes sociales de ser el padre perfecto y resulta que desde que el niño nació tú no das un solo peso, estás demandado por alimentos, entonces, no vengas con ese cuentico de guardar silencio para ser una dama. Mi amor, yo no soy esa, yo te puedo tumbar tu circo con todo y payasos, si no me respetas”.

Finalmente, hizo referencia a los otros hijos de su expareja y la complicada relación que tendría con ellos: