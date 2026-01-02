Gente

Westcol confesó si actualmente ama a Aida Victoria Merlano e hizo fuerte revelación en vivo

Miles de usuarios en redes sociales se manifestaron en la sección de los comentarios.

Laura Camila Másmela Bernal

2 de enero de 2026, 11:20 p. m.
Las estrellas de redes sociales hablaron de su relación.
Las estrellas de redes sociales hablaron de su relación. Foto: Instagram @westcol - @aidavictoriam

Desde hace varios días, Westcol y Aida Victoria Merlano han generado fuertes expectativas entre su amplio grupo de seguidores, pues, después de más de un año de haber finalizado su relación, se reunieron en una transmisión en vivo en la que revelaron algunas situaciones ocurridas a lo largo de su noviazgo y se sinceraron respecto a sus sentimientos.

Uno de los momentos que más captó la atención de su comunidad digital fue cuando la influenciadora le preguntó a su ex si en ese momento aún guardaba sentimientos de amor hacia ella, pues miles de personas hablaban al respecto a través del chat de la aplicación.

Aída Victoria Merlano y Westcol se reúnen iniciando 2026 y ventilan sus sentimientos.
Aída Victoria Merlano y Westcol se reúnen iniciando 2026 y ventilan sus sentimientos. Foto: Canal oficial de WestCol en la plataforma Kick.

“Sí, yo siento que sí, claro que sí, pero es un amor distinto”, dijo frente a los miles de espectadores que se conectaron en el vivo de Kick.

Ante esto, Aida Victoria manifestó entender su punto de vista y estar completamente de acuerdo con sus palabras, pues ocurrieron muchos cambio desde el momento en el que decidieron tomar caminos distintos, pues incluso, iniciaron nuevas relaciones amorosas con otras personas y la estrella de redes sociales se convirtió.

Posteriormente, Westcol dio algunas explicaciones de lo que su expareja significa en su vida y no se limitó a confesar que le agrada recibir buenas noticias de su parte.

“Es un amor diferente, obviamente. Por ejemplo, no sé cómo se describa este sentimiento, pero cuando a ti te pasa algo chimba, yo me siento bien, ¿si me entiendes? Si te pasa algo muy bueno, yo me siento bien. Yo no te tengo ningún tipo odio o rabia, nada de eso, porque solo nosotros sabemos todo lo que pasamos".

Como era de esperarse, una buena parte de sus seguidores reaccionaron a la situación por medio de los comentarios, y se mostraron ilusionados por una posible reconciliación entre los creadores de contenido.

“Es un amor distinto, lo entiendo”; “si ella le preguntó eso es porque ella todavía lo ama, qué triste”; “vuelvan, no importa jajaja nosotros fingimos que no da pena”; “se nota que Westcol es sensible ante Aida”; “si vuelven, vuelvo con mi ex”; “a mí no me engañan ahí hubo fuego”; “el que remienda no estrena”; “se demora mucho en responder, por la respuesta que dio, me la da impresión de que la quiere como amiga”; “ya sabíamos, West jajaja”, son algunas de las reacciones que sobresalen.

