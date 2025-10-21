Aida Victoria Merlano contestó si volvería con Westcol y emocionó con su respuesta

Aunque la relación entre Aida Victoria Merlano y Westcol terminó hace más de un año, la verdad es que muchos de sus seguidores tienen la esperanza de que en algún momento retomen su romance y vuelvan a formalizar su vínculo.

Por esta razón, en redes sociales se viralizó un video en el que la creadora de contenido barranquillera estuvo hablando de su expareja en medio de una corta entrevista con Dulcinea, la lujosa discoteca en la que comparten acciones en Medellín.

Aida Victoria Merlano y Westcol aclararon si están juntos de nuevo. | Foto: Instagram @westcol - Instagram @emfuror / Montaje: Semana

¿Volverías con Westcol", le pregunta la entrevistadora.

Ante esto, la mujer respondió: “Ay, pero ¿qué son esas preguntas?. Le mando un saludo muy especial que Dios me lo bendiga y me lo proteja, le quedó muy lindo su nuevo diseño”.

Las palabras de Aida Victoria Merlano crearon expectativa entre sus millones de seguidores, quienes no dudaron en manifestarse por medio de la sección de los comentarios, compartiendo su emoción.

“Aunque en un momento fueron tóxicos, la verdad es que todos queremos que vuelvan”; “Yo los amaba, West tiene que adoptar al hijo de Aida y ser una familia jajajaja”; “Jajajaja no puede ser, ella sí quiere, pero no es capaz de aceptarlo”; “¿Por qué me estoy emocionando con esto? Qué vuelvan"; “Yo siento que ellos hablan muy seguido y por eso es que molestan con el tema”; “Que regresen, es lo mejor que puede pasar”, son algunos de los comentarios que se leen.

Westcol respondió si volvería con Aida Victoria

hace algunas semanas se ha venido rumorando que esta relación habría llegado a su fin, y muchos afirman haber visto a Aida Victoria en compañía de Westcol y que estarían de nuevo juntos.

Esto llevó a que cada uno de los famosos se pronunciara por medio de sus redes sociales oficiales y le resolvieran las dudas a sus millones de seguidores.

En primer lugar, Westcol habló a través de una reciente transmisión en Kick y sorprendió a muchos con sus declaraciones.

“No, todos esos rumores son falsos. Papi, llevan como un mes diciendo cosas que son mentiras, que yo no he salido a aclarar, no porque no me haya dado cuenta o no haya visto, porque eso lo he visto obligado, porque está por todo lado, sino porque yo no me quiero meter en esa colada”. No obstante, dejó en claro que no se cierra ante la posibilidad de regresar con la mujer.