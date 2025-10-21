Suscribirse

Aida Victoria Merlano contestó si volvería con Westcol y emocionó con su respuesta

La creadora de contenido se sinceró en una reciente entrevista.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

22 de octubre de 2025, 3:56 a. m.
Los influencer atravesaron una fuerte polémica en redes sociales.
Los influencer atravesaron una fuerte polémica en redes sociales. | Foto: Redes sociales

Aunque la relación entre Aida Victoria Merlano y Westcol terminó hace más de un año, la verdad es que muchos de sus seguidores tienen la esperanza de que en algún momento retomen su romance y vuelvan a formalizar su vínculo.

Por esta razón, en redes sociales se viralizó un video en el que la creadora de contenido barranquillera estuvo hablando de su expareja en medio de una corta entrevista con Dulcinea, la lujosa discoteca en la que comparten acciones en Medellín.

Aida Victoria Merlano y Westcol aclararon si están juntos de nuevo.
Aida Victoria Merlano y Westcol aclararon si están juntos de nuevo. | Foto: Instagram @westcol - Instagram @emfuror / Montaje: Semana

¿Volverías con Westcol", le pregunta la entrevistadora.

Ante esto, la mujer respondió: “Ay, pero ¿qué son esas preguntas?. Le mando un saludo muy especial que Dios me lo bendiga y me lo proteja, le quedó muy lindo su nuevo diseño”.

Las palabras de Aida Victoria Merlano crearon expectativa entre sus millones de seguidores, quienes no dudaron en manifestarse por medio de la sección de los comentarios, compartiendo su emoción.

Contexto: Aparece video de pareja de Aida Victoria Merlano “despechado” y avivó rumores de ruptura amorosa; soltó inesperado mensaje

“Aunque en un momento fueron tóxicos, la verdad es que todos queremos que vuelvan”; “Yo los amaba, West tiene que adoptar al hijo de Aida y ser una familia jajajaja”; “Jajajaja no puede ser, ella sí quiere, pero no es capaz de aceptarlo”; “¿Por qué me estoy emocionando con esto? Qué vuelvan"; “Yo siento que ellos hablan muy seguido y por eso es que molestan con el tema”; “Que regresen, es lo mejor que puede pasar”, son algunos de los comentarios que se leen.

@sara_clips1

Sami reacciona a Aida hablando de WestCOL #westcol #saraclips #samulx

♬ sonido original - SaraClips

Westcol respondió si volvería con Aida Victoria

hace algunas semanas se ha venido rumorando que esta relación habría llegado a su fin, y muchos afirman haber visto a Aida Victoria en compañía de Westcol y que estarían de nuevo juntos.

Esto llevó a que cada uno de los famosos se pronunciara por medio de sus redes sociales oficiales y le resolvieran las dudas a sus millones de seguidores.

En primer lugar, Westcol habló a través de una reciente transmisión en Kick y sorprendió a muchos con sus declaraciones.

Contexto: Aída Victoria se volvió a pronunciar frente a los rumores y dejó claro quién es el padre de su hijo

“No, todos esos rumores son falsos. Papi, llevan como un mes diciendo cosas que son mentiras, que yo no he salido a aclarar, no porque no me haya dado cuenta o no haya visto, porque eso lo he visto obligado, porque está por todo lado, sino porque yo no me quiero meter en esa colada”. No obstante, dejó en claro que no se cierra ante la posibilidad de regresar con la mujer.

“Capaz si soy, eso sí, eso no lo duden. Ustedes saben que yo soy un gato escurridizo. Una cosa no tiene que ver con la otra, el día que sea verdad, si llega a suceder, tiren lo que quieran tirar, pero cuando sean rumores, no tiren rumores. Yo soy capaz de hacer lo que la gente cree que yo no soy capaz de hacer".

