Aida Victoria Merlano se ha convertido en una de las creadoras de contenido más influyentes en el mundo digital por su contenido, destacándose por sus mensajes de alto valor y empoderamiento femenino.

Sin embargo, la vida de la influencer siempre ha captado la atención pública y ha estado envuelta en diferentes polémicas, como la más reciente sobre los rumores del verdadero de su padre hijo Emiliano.

Todo comenzó cuando Yina Calderón habló en sus redes sociales y se refirió a Westcol, el streamer colombiano y expareja de la barranquillera, recalcando que aunque no sabía si era cierto, el bebé era de él y no de Juan David Tejada.

La exparticipante de La casa de los famosos comentó que le habían compartido unas fotos en las que se veía a Westcol y Aida juntos, aunque aclaró que no sabía si era cierto, el video se viralizó y la barranquillera se pronunció.

“Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a cuatro mil personas. Águila no caza mosca, mamacita”, escribió Merlano.

A pesar de ello, Yina volvió hablar al respecto y dijo que una amiga muy cercana de ella le había mencionado que el empresario estuvo en Medellín, donde le fue infiel a su pareja, siendo esa la razón por la que están alejados y lo tildó de “morronguito”.

Ante dicha declaración, “el agropecuario” como le dice la influencer, respondió de manera contundente y dejó claro lo que pensaba al respecto.

“Hay que ser muy basura para hablar de un niño y más basura para meterse con una mujer recién parida”, dijo el hombre, agregando que nunca ha sido infiel y tampoco duda de la paternidad de su hijo.

¿Cuál fue la nueva respuesta de Aida?

En una reciente entrevista en Lo Sé Todo Colombia, la creadora de contenido afirmó que su respuesta anterior se debía a que los tiempos no daban, pues para el momento en el que quedó en embarazo ya había pasado mucho de su ruptura con el paisa.

“De pronto el ladrón juzga por su condición”, señaló Merlano sin mencionar el nombre de la persona a la que hacía alusión y que tal vez decía eso porque no tenía claro con quién tiene intimidad.