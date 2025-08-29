Yina Calderón tildó de “morronguito” al esposo de Aída Victoria Merlano y dejó al aire rumor de infidelidad: “El hombre es terrible”

La vida de la reconocida influencer Aída Victoria Merlano siempre ha llamado la atención de los internautas y de los mismos creadores de contenido.

En las últimas semanas, la barranquillera ha dado de qué hablar, y no precisamente por sus propias declaraciones, sino por rumores difundidos por la también influencer Yina Calderón.

Aída Victoria Merlano | Foto: Instagram: @aidavictoriam

Hace algunos días, Yina habló en sus redes sociales y lanzó un comentario que, aunque recalcó que no era verificado, era algo de lo que se estaba hablando y era que Emi, el bebé de Merlano, era realmente hijo de Westcol, expareja de Aída Victoria, y no de su esposo, Juan David Tejada, de quien habló recientemente al referirse al distanciamiento en su relación.

Yina Calderón habló de infidelidad en la relación de Aída Victoria Merlano

En uno de los lives que Calderón ha hecho recientemente, comentó lo que, según dijo, podría estar sucediendo en la vida de Merlano, aunque aclaró que trataba de información que le ha llegado.

Desde que nació el hijo de la pareja, no se les ha visto tan cercanos como antes, lo que despertó en los seguidores especulaciones sobre problemas o rupturas, que estarían siendo confirmadas por Yina.

Yina Calderón habló del nuevo noviazgo de Aída Victoria Merlano | Foto: Montaje de SEMANA | Instagram de Yina Calderón y Aída Victoria Merlano

“Él le fue infiel con una chica en Medellín y por eso están separados”, afirmó en primera instancia.

Además, aseguró que una persona cercana le dio un contexto de cómo sería Juan David: “Alguien, no voy a decir el nombre porque es reserva del sumario, pero alguien muy amiga mía y muy conocida me contó que el hombre es superterrible. O sea, que el hombre antes de conocer a Merlano era supercoqueto con las mujeres en los gimnasios... es que esos morronguitos, déjame decirte”.

Pese a sus críticas en contra del esposo de Merlano, dejó claro que respeta al hombre porque siempre se mantuvo al margen de los chismes.

“Lo que sí es que a mí el hombre siempre me pareció muy decente y muy puesto en su lugar. Él nunca se metió en chismes, pero, pues, eso fue lo que nos dijeron: que el hombre la engañó y por eso están separados. Pero el hecho de que ella a mí no me caiga bien no quiere decir que yo le desee esto”, indicó Yina.

En el live, algunos de sus haters le escribieron que, ya que la odia, ella debería estar contenta, cosa que negó inmediatamente y habló del papel de los padres en la vida de un hijo.

“No bebés, yo les digo una cosa: si yo tengo un hijo, a mí me gustaría que mi hijo creciera al lado de su mamá y su papá y sí es muy importante. Miren, yo no estoy diciendo que una mujer no pueda sacar adelante a su hijo, claro que una mujer lo puede hacer, un hombre lo puede hacer, pero yo sí pienso que la figura materna y paterna son importantes en una relación”, dijo.