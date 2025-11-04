Suscribirse

Juan David Tejada mostró por primera vez el rostro de su hijo y lanzó pulla a Aida Victoria

El ex de la creadora de contenido recibió críticas en los comentarios.

Redacción Gente
5 de noviembre de 2025, 3:37 a. m.
La pareja dejó de publicar contenido juntos, pero las publicaciones antiguas permanecen.
El empresario publicó fuerte mensaje por medio de su última publicación en Instagram. | Foto: Instagram:@ aidavictoriam

Hace algunas semanas, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada anunciaron su separación por medio de distintas publicaciones realizadas en sus redes sociales, generando polémica entre su comunidad de seguidores, pues muchos pensaban que se encontraban en su mejor momento.

Posteriormente, se creó un fuerte rifirrafe entre la creadora de contenido y el empresario, pues publicaron fuertes mensajes en los que destaparon oscuros secretos de lo que fue su relación, especialmente, en cuanto al manejo del dinero y la economía familiar.

Aida Victoria y Juan David Tejada siguen en cruces.
Aida Victoria y Juan David Tejada siguen en cruces. | Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

En la tarde del martes, 4 de noviembre, Juan David Tejada realizó un post en el que, por primera vez, se puede ver la cara de su hijo Emiliano, el cual estuvo acompañado de un mensaje que generó controversia.

“Te amo y te amaré siempre. Voy a luchar por ti a como dé lugar. Solo te digo que estamos con Dios, y las verdades tarde o temprano salen a la luz. Solo Dios, mi familia y tú sabes la falta que me haces. Te adoro con mi alma, pero en cualquier momento la justicia llega“, escribió el hombre.

Contexto: Aida Victoria rompió en llanto en sus redes sociales y dio importante noticia: “Estoy melancólica”

Esto generó una ola de rechazo por parte de los usuarios de la aplicación, quienes se fueron en su contra por publicar contenido del menor de edad con palabras que estarían dirigidas a Aida Victoria Merlano.

“Usar a un hijo para tirarle a la mamá, eso es violencia vicaria”; “”El típico texto de papá irresponsables“; ”Ridículo, ¿cómo vas a poner fotos de tu bebé tirándole pullas a la mamá? Respeta a tu hijo no lo uses para eso"; “No soy nadie para juzgar una situación que desconozco. Pero el párrafo de papá irresponsable si me lo sé. Tal cual las palabras del papá de mi bendición” y “El que mucho habla, poco hace…“.

Juan David Tejada
Juan David Tejada | Foto: Instagram @jdt21_5
Contexto: Aida Victoria Merlano expuso duras conversaciones con su ex y lo tildó de ‘agresivo’: “Lo aborrezco”

Aida Victoria Merlano habló de su nuevo proyecto laboral

A través de su perfil de Instagram, la influenciadora abrió su corazón y, entre lágrimas, le reveló a su público que está lista para firmar uno de los contratos más importantes en lo que lleva trabajando en la industria.

Según confesó la barranquillera, en los próximos meses estará trabajando con una de las transportadoras con más prestigio del país, pues conectaron sus contenidos y consideraron que podría impulsar a la compañía a nivel digital.

“Que la empresa número 1 de Colombia me llame porque cree en el poder de mis ideas. Dios, gracias porque eres tú quien me ha dado la fuerza para empezar de nuevo todas las veces que ha sido necesario”, escribió Aida Victoria Merlano.

La influenciadora dio detalles de su nuevo proyecto con importante marca.
La influenciadora dio detalles de su nuevo proyecto con importante marca. | Foto: Instagram @aidavictoriam

