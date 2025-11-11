Nicolás Arrieta lanzó acusación sobre ex de Aída Victoria Merlano; lo vinculó con presunta estafa: “Ojito amigos”

Juan David Tejada, expareja de la famosa influencer barranquillera Aida Victoria Merlano, vuelve a sonar en estos días, luego de recibir una fuerte acusación por parte de uno de los creadores de contenido más polémicos que tiene el país.

Fue Nicolás Arrieta quien en las últimas horas se tomó sus redes sociales para hablar del video que publicó Tejada, en el cual habló de cómo hace par generar su fortuna.

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano | Foto: Instagram @jdt21_5

A través de su cuenta de Instagram, Juan David habló de cómo utiliza las inversiones en los mercados financieros para tener su fortuna y su estilo de vida lujosa llena de carros y caballos.

Nicolás Arrieta habló de presunta estafa que estaría promocionando Juan David Tejada

Luego de ver este video, Nicolás Arrieta, el próximo participante de 'La casa de los famosos Colombia’, puso en duda lo que dice ser con lo que mencionó en el video.

“Mi pregunta es, si este es el rey de los agropecuarios, que se le subieron los humos, si se supone que es agropecuario, ¿no debería ganar dinero con el agro?, no con ‘inversiones’ en mercados de opciones binarias como forest, que presuntamente es una estafa, que están prohiidos en Europa, obviamente mucha gente los usa, pero es un casino entre comillas", dijo Nicolás Arrieta en sus redes sociales.

Nicolás Arrieta lanzó acusación sobre Juan David Tejada. | Foto: Instagram @nicolasarrieta

En su publicación, Arrieta lanzó la acusación de que el ex de Merlano estaría dándole reconocimiento a una pregunta estafa.

“Ojito amigos que no les suban los humos con el rey de los agropecuarios”, escribió en su post.

La publicación de Arrieta se prestó para que los internautas dejaran cientos de comentarios unos a favor tanto de él como de Juan David Tejada y otros en contra. “Quién le cree a este atembado que no sabe ni hablar”, escribió uno de sus haters.

Además, uno de los internautas cuestionó si es que al creador de contenido está enamorado de Aída Victoria Merlano, porque la ha defendido de todas las formas posibles.

“Nicolás, ¿a usted le gusta Aída? Porque es el primer hombre que la ha defendido así de frenteado, y lo que él hace es comercial", se lee.

Por otro lado, hubo comentarios sarcásticos en los que insinuaron que Tejada le pedía la plata a Aída Victoria, todo por el escándalo que hubo entre ellos dos por la separación.