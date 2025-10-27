Juan David Tejada habría hecho inesperado anuncio y destapó situación que estaría lidiando por cruce con Aida Victoria Merlano

Juan David Tejada se convirtió en protagonista de diversas noticias en los medios nacionales y las plataformas digitales, debido a los cruces que tuvo con Aida Victoria Merlano, su expareja, tras la ruptura amorosa que vivieron meses atrás.

El empresario se vio envuelto en una dura polémica, precisamente por las declaraciones que dio la creadora de contenido, en las que aseguraba que ella era la única que respondía por los gastos de su primogénito, Emiliano. El hombre no dudó en reaccionar, señalando que él también pagaba la crianza del bebé, por lo que quería desmentir las versiones de la famosa.

Sin embargo, Aida Victoria no se quedó quieta y destapó una serie de pruebas que tenía, evidenciando los problemas personales que habían tenido desde hace semanas. La barranquillera fue concreta en que Tejada había intentado agredirla, además de que la amenazaba e insultaba por mensajes.

Esto llevó a que muchas personas comentaran y opinaran al respecto, afirmando que el agropecuario, como lo conocen, estaba mostrando su verdadera cara. Otros se inclinaron a creerle a él, recordando las otras discusiones que tuvo la celebridad con sus ex.

Lo curioso del asunto fue que la cuenta personal de Juan David Tejada desapareció de Instagram, dejando una serie de preguntas sobre si se trató de algo intencional o un tema relacionado con la red social.

De acuerdo con un supuesto perfil, el empresario se habría pronunciado, revelando que le habían inhabilitado su cuenta principal, debido a terceros que estaban tratando de afectarlo. Esto fue relacionado a unos audios que, aparentemente, iba a sacar a la luz sobre Merlano.

“Nos inhabilitaron la cuenta de Instagram hasta mañana. No aguantaron la presión con los audios. Mañana los publicaremos por TikTok”, dijo.

“Feliz noche, y más activos que nunca”, agregó en la historia.

Por el momento, habrá que esperar para conocer más detalles al respecto, teniendo en cuenta que el hombre quedó en el ojo del huracán por las declaraciones del mejor amigo de Aida Victoria.