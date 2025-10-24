Hace un tiempo Juan David Tejada confirmó su separación con Aida Victoria, y aunque dejaron claro que cada uno decidió continuar su camino por aparte y habían terminado en buenos términos. Sin embargo, volvieron a ser tema de conversación, luego de que la influencer se refiriera a su expareja como alguien “agresivo”.

Adicionalmente, le hizo saber que no lo requiere para la crianza de su hijo, pues cuenta con todas las comodidades para brindarle las mejores oportunidades: “Si fuera para temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida, porque, gracias a Dios, no necesito nada de ti”.

Aída Victoria Merlano tuvo fuerte cruce de argumentos con su expareja, Juan David Tejada. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @aidavictoriam - @jdt21_5

Juan David Tejada le respondió a Aida Victoria Merlano

El agropecuario, como se dio a conocer en redes sociales, se refirió a las conversaciones que expuso su expareja, afirmando que no le había dado nada a su hijo y que iba a dejar “todo en manos de Dios”.

Sin embargo, hace unas horas se volvió a pronunciar frente al tema en su perfil de Instagram, en el que subió unas publicaciones hablando de la creadora de contenido y le respondió al último video.

“Esta mujer es una persona que le gusta pordebajear a todo el mundo, porque se cree la más, porque si alguien no le agrada quiere acabarlo, y así no es. Entonces yo les hago una pregunta aquí, o sea, ¿todas las parejas que hemos estado con ella somos malos? Entonces, ¿quién es el del problema, nosotros o ella?”, comentó en la primera parte.

Juan David Tejada estalló contra Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @jdt21_5

También expresó sentir pena por lo que está pasando y la incomodidad que le genera hablar de temas “incómodos”, pero que sale a hablar porque tiene que defenderse. Habló de diferentes temas, el primero de ellos, referente a su hijo.

“Esta expareja mía sale a decir que ella estuvo sola los primeros 40 días con el niño, cuando no es así. Cuando estuve yo, estuvo mi mamá, estuvo la prima, que es la que lo cuida. Entonces, ¿cómo sale a decir cosas que no son?”, agregó.

Luego, aseguró que le agradece por los ingresos que recibieron, pero que las pautas y los negocios que surgieron cuando estuvieron juntos no fueron “gratis” y le dio el 50 % de las ganancias, además de haberle aportado a su hijo económicamente.

“A mí me queda muy duro venir a pelear con una mujer que, dicho por su familia, tiene problemas psicológicos. Con lo que vaya a hacer bien, va a estar mal, y lo que vaya a hacer mal, va a estar bien”, dijo.