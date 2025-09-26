Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada fueron una de las parejas que más llamó la atención mediática, pues la influenciadora lo presumía constantemente en sus redes sociales y lo dio a conocer como el agropecuario, un apodo de cariño porque se dedica a la ganadería.

Aunque, la pareja demostró su amor y felicidad durante el embarazo, después del nacimiento de Emi comenzaron a circular los rumores de una posible ruptura, pues ya no subían contenido juntos y en los videos de la barranquillera aparecía sola junto a su hijo.

Las especulaciones aumentaron cuando en la noche del pasado 25 de septiembre Aida subió a sus historias de Instagram una conversación con su mejor amigo en la que se confirmaría que se encuentra soltera.

En la imagen se observa que la barranquillera le dice a Diego Camacho que le diera 10 razones por las que ella es su mejor amiga.

A lo que, el también influenciador le respondió:

Eres un ser brillante. Tenemos una forma muy parecida de expresar el amor. A lo largo del tiempo hemos madurado juntos. Ambos hemos estado en momentos difíciles del otro y nos hemos apoyado. Eres leal. Tenemos el mismo humor. Nos hemos respetado nuestros espacios y también como personas. Eres un ser constructivo. Nos hemos dado nuestro lugar, siempre (ningún macho nos ha separado). Tenemos vivencias muy parecidas (mismos traumas). Porque te amo mucho.

Aunque, en las respuestas de Diego no se aclara que Aida Victoria y Juan David no continuaban juntos, fue la frase que escribió la empresaria la cual despertó la alerta.

“Diego, si seguimos solteros a los 40, ¿nos casamos?”, expresó en la publicación, generando todo tipo de reacciones.

El pronunciamiento de Juan David Tejada

La pareja no se había pronunciado al respecto hasta el día de hoy, en donde el empresario y ganadero compartió a través de su perfil un mensaje en el que aclara que fue lo que sucedió con su relación.

“Comunicado oficial: mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación... claramente al ser relación pública ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”, confesó en la primera parte.

Juan David Tejada compartió las razones por las que terminó con Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @jdt21_5

Luego, manifestó las razones por las que Aida Victoria y él habían dejado de estar juntos, agregando que estará presente para su pequeño Emi.