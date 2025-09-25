Aida Victoria Merlano habría confirmado su separación de Juan David Tejada; mensaje generó alerta

Hace varias semanas, los seguidores de Aida Victoria Merlano han estado rumorando sobre un posible distanciamiento entre la creadora de contenido y el empresario Juan David Tejada, con quien inició una relación al terminar con Westcol.

El tema generó polémica, pues se convirtieron en padres el pasado mes de julio y muchos pensaban que se encontraban en el mejor momento.

Crecen los rumores de una posible separación entre ambos creadores de contenido. | Foto: Instagram:@ aidavictoriam y @ jdt21_5

Sin embargo, ninguno de los involucrados se había pronunciado al respecto, por lo que no se tenía certeza de que realmente estuvieran teniendo problemas de pareja.

No obstante, el jueves, 25 de septiembre, Aida Victoria Merlano publicó unas historias que avivaron las dudas y según muchos, sería la confirmación de que está soltera.

En las imágenes compartió una captura de pantalla en la que se puede observar una conversación con su mejor amigo, la cual despertó alerta entre su público.

“Dame 10 razones por las que soy tu mejor amiga”, le preguntó la influencer a Diego Camacho.

A esto, su amigo le respondió:

Eres un ser brillante. Tenemos una forma muy parecida de expresar el amor. A lo largo del tiempo hemos madurado juntos. Ambos hemos estado el momentos difíciles del otro y nos hemos apoyado. Eres leal. Tenemos el mismo humor. Nos hemos respetado nuestros espacios y también como personas. Eres un ser constructivo. Nos hemos dado nuestro lugar, siempre (ningún macho nos ha separado). Tenemos vivencias muy parecidas (mismos traumas). Porque te amo mucho.

Sin embargo, el detalle que despertó alerta de una posible separación de la mamá de su hijo fue el último comentario de Aida, en el que afirmó.

“Diego, si seguimos solteros a los 40, ¿Nos casamos?“, escribió.

Esto generó una gran cantidad de comentarios por parte de los fanáticos y seguidores de la pareja, quienes no se quedaron callados y expusieron sus opiniones a través de las redes sociales.

“Aida y Westcol van a volver créanme y guarden este comentario”; “Ella solo quería un bebé que le hiciera compañía, sola brilla más”; “No entiendo por qué las parejas dicen que se aman, tienen hijos y se separan”; “Además, borró la foto que tenía con él, en la que se veía embarazada”; “Sinceramente, yo siento que ella y Westcol aún se quieren”; “Me parece muy raro que esto esté pasando después de que Westcol dijera que si volvería con ella” y “Yo si quiero que vuelva con Westcol jajaja así me funen”.