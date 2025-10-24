Suscribirse

Juan David Tejada confesó que no responde por su hijo con Aída Victoria Merlano: “Jamás te he dado nada, hijo amado”

Aunque lo evitaron, ambos terminaron ventilando sus problemas en las redes sociales.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

24 de octubre de 2025, 3:29 p. m.
Juan David Tejada, ex de Aída Victoria Merlano, confesó que no le da nada a su hijo Emiliano.
Aída Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada, están en la lupa y en la boca de muchos, luego de que la influencer barranquillera publicara un video en el que le lanzaba un ataque indirecto.

En sus propias palabras, y en respuesta al comentario de una hater que la criticó por dejar a su hijo “solo” por tres días, Aída Victoria afirmó que cumple completamente con su rol de madre, de una forma excelente y que mantiene sola a su hijo Emiliano, cosa que causó una reacción inmediata en el hombre y que dio de qué hablar en redes sociales.

Juan David Tejada confesó que no le da nada a su hijo con Aída Victoria Merlano

Con el ánimo de defenderse, Juan David expuso un audio de Aída en el que mostró cómo ella organizaba el dinero de las publicidades que hacían, para lo cual ella también tuvo respuesta.

“Entre cielo y tierra no hay nada oculto. No soy hombre de hacer esto, pero con mucho respeto me toca defenderme y esto es solo una parte de una conversación”, escribió.

En dicha historia, el Agropecuario, como le dicen, bajó la cabeza y en parte reconoció algo de lo dicho por la influencer: que no ha dado mayor cosa para su hijo y lo confesó en el mismo escrito.

Juan David Tejada confesó que no le ha dado nada a su hijo Emiliano.
“Jamás te he dado nada, hijo amado, discúlpame por esto, pero la verdad me toca defenderme. Te amo con mi alma y a ti jamás te va a faltar nada de mi parte”, escribió.

Así empezó la discusión en redes

Esta fue la primera reacción de Juan David a lo dicho por Merlano: “Arriba hay un Dios que todo lo ve. Solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito a los que está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios, que él se encargará de poner todo en su lugar. Soy un caballero y lo seguiré siendo siempre. PDTA: en algún momento las máscaras se caerán. Dios los bendiga”, escribió en una historia de Instagram.

Los pronunciamientos de ambos desataron un cruce de declaraciones en historias de Instagram que los llevaron a revelar la razón por la que terminaron: violencia por parte de Juan David, según Aída Victoria.

Aída Victoria Merlano tuvo fuerte cruce de argumentos con su expareja, Juan David Tejada.
“Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata”, escribió la mujer.

Tanto Juan David como Merlano continuaron publicando historias y a la respuesta anterior, Aída desdibujó a Juan David de lo caballero que dice ser:

Usted no es un caballero, pero yo sí soy una dama por todo lo que me he callado [...] Yo siempre he sido una dama y me como la mierda callada, pero me buscan la lengua y les tumbó el circo con todo y payasos”.

