Aida Victoria Merlano tildó de “bruto” a su ex, Juan David Tejada, y lo desenmascaró: “Vivíamos de mi plata”

Aída Victoria Merlano es una de las influencers más reconocidas en el país, y sus seguidores la destacan y resaltan sobre todo por la capacidad que tiene de argumentar a la hora de defenderse de críticas y acusaciones en redes sociales, sean de conocidos o simplemente de haters.

En los últimos meses, la barranquillera dio de qué hablar de manera positiva por su relación con Juan David Tejada, a quien muchos llamaron “El agropecuario”, y por el nacimiento de su hijo Emiliano, fruto de este corto amor.

Juan David Tejada confirma su separación con Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam / @jdt21_5

Desde hace algunas semanas se levantaron especulaciones sobre el hecho de que esta pareja había terminado, pues luego del nacimiento del bebé, dejaron de mostrarse juntos.

Si bien muchos en redes argumentaron que pudo haber sido por el posparto de Aída dicha distancia, se dio a conocer que efectivamente la pareja había terminado. Sin embargo, aunque ambos confirmaron el hecho, no revelaron ningún por qué.

Aída Victoria Merlano confesó problema con su expareja, Juan David Tejada

En las últimas horas, la influencer barranquillera volvió a ser centro de atención en el que le respondía a una hater que la criticó por divertirse durante tres días, y no estar con su bebé.

Si bien la respuesta iba para dicha mujer, con algunas de sus palabras, Aída lanzó ciertas pullas a su expareja, como mencionar que ella mantiene a su bebé sola, y no recibe ningún tipo de ayuda.

De manera inmediata, Juan David Tejada se tomó las historias de su cuenta de Instagram para hablar del tema y para exponer un audio en el que Aida Victoria Merlano le hablaba de un dinero, que según ella le consiguió para publicidad y del cual iba a sacar para pagar la mitad del coche de su bebé.

De igual forma, la influencer respondió con sus potentes argumentos:

“Yo siento que hoy hubo justicia divina, porque jamás pensé porque jamás pensé que una persona que me fuera a tirar terminara reafirmándole al mundo la gran mujer que soy yo porque en realidad yo soy una excelente mujer”, dijo inicialmente.

A manera de explicar la cuestión del dinero que él difundió, expuso: “Este man acaba de publicar un audio donde yo le estoy diciendo cuánta plata le va a entrar en motivos de publicidad, publicidad que yo negocié, yo edité, cuyas estructuras creativas son mías y que obviamente estaban publicadas estaban en su perfil porque él al ser mi pareja, tenía un número grande de seguidores, pues resulta que yo le digo que de esa plata que a él le entró por publicidad voy a sacar la mitad de lo que vale el coche, o sea ni siquiera es que yo le quitaba la plata para que le pagara las cosas al hijo, porque íbamos mitad y mitad”.

Aída Victoria Merlano confesó situación económica que vivió con su expareja. | Foto: Instagram: @aidavictoriam

Por último, Aída Victoria Merlano confesó que durante varios meses, fue ella quien estuvo al frente de su relación en términos económicos.