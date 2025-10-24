Expareja de Aida Victoria se pronunció por cruda polémica y reveló audios para defenderse: “No hay nada oculto”

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada quedaron como foco mediático tras una serie de cruces digitales que salieron a la luz. La creadora de contenido publicó un video particular, el cual era una respuesta contundente en contra de una mujer que la señalaba de ciertas cosas.

En dicho contenido, la influencer aseguró que era la única que corría con los gastos de su bebé, soltando una indirecta a su expareja. Esto llevó a que continuaran los roces, donde la barranquillera afirmó que el agropecuario había tenido comportamientos inesperados durante la relación.

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam / @jdt21_5

Ante la ola que se desató en redes sociales, Juan David Tejada decidió reaccionar y destapar chats que los dos tenían, los cuales usaba como defensa por todo lo que se estaba diciendo. El empresario fue claro en temas económicos, dando a entender que sí respondía como padre.

En el post que realizó, el hombre revelaba un audio de Aida Victoria hablando de dinero, donde demostraba que se sacaban ganancias para los gastos del menor. Su mensaje fue puntual, indicando que la verdad se conocería.

Juan David Tejada escribió que a “Emi nunca le faltaría nada”, ya que sí estaría presente y dándole lo que correspondía para su futuro.

“Entre cielo y tierra no hay nada oculto. No soy hombre de hacer esto, pero con mucho respeto me toca defenderme... y esto es solo una parte de una conversación. Jamás te he dado nada, hijo amado, discúlpame por esto, pero la verdad me toca defenderme”, escribió en el contenido.

“Te amo con mi alma y a ti jamás te va a faltar nada de mi parte”, agregó.

Cabe aclarar que estas palabras salieron a la luz antes de que Aida Victoria Merlano respondiera, llamándolo bruto por la manera en la que quiso defenderse. La influencer mencionó que eso solo la dejaba bien parada a ella, teniendo en cuenta que se reafirmaban los contratos que obtuvo él por su ayuda.