Patrullera, famosa en redes sociales, dejó en evidencia al ex de Aida Victoria Merlano por mensajes; publicó pruebas: “Deduzcan”

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada volvieron a acaparar la atención pública tras protagonizar un nuevo enfrentamiento en redes sociales. La expareja, desde que se confirmó su separación, ha dejado al descubierto aspectos íntimos de su relación que hasta ahora eran desconocidos.

En medio de las declaraciones cruzadas, ambos ofrecieron su versión sobre quién asume los gastos del hijo que tienen en común. La influencer aseguró que es ella quien se encarga completamente del bienestar del pequeño, mientras que el empresario respondió con firmeza, rechazando sus palabras y lanzando fuertes críticas en su defensa.

Aida Victoria destapó tema con su hijo. | Foto: Instagram @aidavictoriam / Montaje SEMANA

No obstante, el tema se salió de control, llevando a que terceros, como el mejor amigo de Aida Victoria, se pronunciaran a través de contenidos en redes sociales. Varios decidieron dar sus versiones, buscando desmentir a Juan David Tejada por las declaraciones que había dado.

Una de las que tomó la palabra en redes sociales fue Alexa Narváez, reconocida creadora de contenido y patrullera, quien decidió revelar pruebas sobre los comportamientos del agropecuario, que fue señalado por Diego Camacho de escribirle a distintas mujeres a través de Instagram.

La figura de plataformas digitales, que es considerada la ‘policía más famosa de Colombia’, no dudó en compartir pruebas en su cuenta oficial de Instagram, donde se veía una serie de mensajes que le envió el empresario. La mujer subió el post, reflejando que en la bandeja de mensajes había una serie de intentos de contacto por parte del ex de Aida Victoria, invitándola a salir y elogiándola por su belleza.

“Tan linda, déjame invitarte, donde tú quieras, hermosa. Eres una mujer hermosa, reina. Déjame conocerte, con respeto, me gustaría conocerte, invitarte a algún lado. Mamacita, cómo hago para invitarte, me gustas”, se lee en el clip, donde ella desliza.

A pesar de que estos mensajes provenían desde 2021 hasta 2024, se estaría confirmando lo mencionado por el mejor amigo de la barranquillera, quien apuntó que esa era la forma de llegarle a las mujeres. Tejada habría buscado llamar la atención de la patrullera, pese a que ella nunca correspondió ninguno de los comentarios de su parte.

“Deduzcan ustedes… ¿Es merecedor de una mujer como Aida? Y digo Aida porque me imagino cuánta resbalosa o lambiseca estará detrás de tipos así, un man que le escribe a toda vieja que ve. Lo que es, no deja de ser jamás. Lo siento, pero vi las historias de Aida y me dio como mal genio interno… este tipo de hombres qué se creen, amenazas a una mujer recién parida y le dices de todo lo peor“, escribió en la publicación.

Narváez mostró su empatía con Merlano, indicando que no entendía qué pasaba por la cabeza del hombre al amenazarla y atacarla de esa forma, recién parido a un bebé. Allí indicó que sabía que muchos hombres hacían esto, buscando coquetear y conquistar mujeres en redes.