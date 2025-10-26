Aida Victoria no se contuvo y soltó nuevas pruebas en contra de su ex; destapó lío económico: “¿Cómo se hace llamar caballero?”

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada volvieron a quedar en el foco mediático, debido a un constante cruce que han tenido en los últimos días. La expareja, una vez se confirmó la ruptura, comenzó a sacarle a relucir detalles que pocos sabían de su relación.

De acuerdo con lo que se vio, cada uno dio su versión de lo sucedido, indicando quién era el que respondía por los gastos de su bebé. La creadora de contenido reafirmó que ella es la única que se hace cargo de él, por lo que el agropecuario se defendió y arremetió en su contra.

Al ver estas declaraciones, Aida Victoria decidió pronunciarse a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, aclarando algunos puntos. La famosa sacó nuevas pruebas en contra de su expareja, destapando un cruce que se dio meses atrás.

La influencer mencionó que Juan David Tejada tenía acceso completo a su niño, ya que ella nunca había prohibido las visitas paternas. De hecho, apuntó que era él el que no había asistido en momentos puntuales donde ella le decía que fuera a verlo.

“Jamás le he impedido ver a su hijo, y eso que esto pasó dos días después de que llegó a mi casa a quererme pegar. Me niego a que mi hijo crezca y crea que yo le negué tener un papá presente”, escribió en una imagen.

En otras capturas de pantalla, la barranquillera afirmó que en distintos momentos recibió amenazas del padre de su hijo, pues se molestaba al ver que se debía anunciar en la portería para entrar al apartamento. Allí fue cuando reiteró la escena en la que, presuntamente, la habría intentado golpear.

“¿Cómo se hace llamar caballero un hombre que amenaza a la mamá de su hijo a 20 días de dar a luz, solo porque le pide que no le comente los post como si siguieran siendo pareja?”, interrogó.

Al mostrar la forma en la que la llamaba e insultaba, contó que había un tema económico que rodeaba su relación, pues se habían involucrado en la compra de una propiedad y le había incumplido con lo que le correspondía.

“Compramos una finca juntos y nunca me escrituró mi parte. No me duele la plata, me duele que trabajé hasta la semana 38 para poderla pagar”, escribió.