Mejor amigo de Aida Victoria Merlano se fue contra Juan David Tejada y le sacó a relucir ‘verdades’: “Esa máscara se te cayó”

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se convirtieron en tema de conversación en redes sociales, tras protagonizar un nuevo enfrentamiento público. La creadora de contenido compartió un video en el que respondió con firmeza a una mujer que la había acusado de varias cosas.

En la grabación, la influencer dejó entrever que ella era quien asumía por completo los gastos de su hijo, lanzando una indirecta hacia su expareja. Esto generó una nueva ola de reacciones, pues la barranquillera aseguró que Tejada había tenido actitudes inesperadas durante su relación.

Juan David Tejada, al ver estas declaraciones, arremetió contra Aida Victoria y le puso varios puntos para aclarar lo que se estaba diciendo. Dicho video fue puntual para defenderse, señalando también que sí respondía por su hijo.

Ante este contenido, el mejor amigo de la influencer decidió pronunciarse al respecto, respondiéndole directamente al empresario. El hombre fue contundente con sus palabras, hablando sobre las explicaciones que dio la expareja de la barranquillera.

Mejor amigo de Aida Victoria se fue contra Juan David Tejada

Diego Camacho habló ante cámaras y expuso al ex de su amiga, desmintiendo lo que dijo acerca de este problema. El joven lo encaró y aseguró que tenía las pruebas para desmontar lo que había salido a decir en un video.

“Por fin te están conociendo la personalidad. Oye, yo nunca había conocido un rey tan mondado y tacaño como tú. Entre otras cosas, para ser rey de los agropecuarios tienes que tener billete, y eso no tienes…”, apuntó.

“Se te olvida que cuando conociste a Aida le dijiste que solamente tenías dos hijos, pero cuando la embarazaste te salieron dos hijos más, o sea que serían cinco con Emiliano. Obvio te va a cobrar la mitad de la pauta, porque no tenías casi seguidores (…) si ella te decía qué hacer, obvio”, agregó.

De igual forma, el creador de contenido le reprochó el hecho de normalizar el instante en que casi agrede a la barranquillera, pues eso estaba completamente fuera de lugar. En ese instante, mencionó el asunto del apartamento, desmintiendo que él le dejara amoblado el espacio.

“¿A ti quién te asesoró? ¿Cómo que tú vienes y normalizas y dices: ‘Sí, acepto que me salí de las casillas’? Cuenta bien, porque casi le pegas a la pobre Aida. Dijiste que le dejaste amoblado el apartamento, pero ella es la que pagó el depósito, paga el arriendo… dejaste una cama y una sala, que le estuviste pidiendo. Me parece muy desconsiderado con tu hijo. Ella te dice muy claro que en 40 días te regresa las cosas”, afirmó.

“Saca las pruebas, deja de hablar. Aquí se habla con pruebas. Ya la gente no te come el cuento del caballero, porque esa máscara se te cayó”, dijo.

Para finalizar, puntualizó en que Merlano nunca le había prohibido ver al menor, pues ella le daba paso a que compartieran cuando quisieran.