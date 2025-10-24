Aida Victoria dejó en evidencia detalle económico sobre su hijo y aclaró si su embarazo fue para no ir presa: “Sin ayuda de nadie”

Aida Victoria Merlano ha sido foco de reacciones en plataformas digitales, debido a la nueva etapa que atraviesa en su vida como mamá. La famosa recibió a su niño Emi, quien se ha robado las miradas de miles de personas.

Sin embargo, recientemente, la famosa detonó una cruda polémica en redes sociales, debido a un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, respondiéndole a una mujer que la criticaba y señalaba por su maternidad. La celebridad no dudó en “peinarla”, señalando que mucho se podía decir de ella, pero no de su rol como mamá.

De acuerdo con lo que se detalló, Aida Victoria Merlano habló de un ataque que recibió de parte de una usuaria, quien afirmaba que se había embarazo para no ir presa. La creadora de contenido, sin titubear, aclaró este punto y dejó en evidencia realidad de estos reclusorios.

“Espero que te guste el piso, porque pienso agarrarte de trapero”, dijo al inicio del clip.

“Ay, esa no me la sabía... ¿entonces si uno es mamá no va presa? O sea, ¿los pabellones de maternidad en las cárceles están pa’ que los dragoneantes se sienten a tomar tinto? Eso es una falacia, si fuera así, la Epa no estaría donde está”, aseguró.

De igual manera, Merlano, que le tiró con fuerza a su ex, mencionó que nunca había descuidado al niño, por lo que se dedicó estos meses a criarlo y generar un vínculo muy fuerte entre ambos.

“Durante 40 días mi hijo dormía sobre mi pecho porque yo quería afianzar su apego seguro y me acostaba a las 6 de la semana. Yo trasnoché todos y cada uno de los días sin ayuda de nadie. Esto, vieja patética zarrapastrosa, es un fular, que no solamente serviría para ponérselo en la jeta y amarrársela para que deje de hablar mar$%&s. Aquí meto a mi hijo, que anda de arriba para abajo conmigo”, indicó.

Lo crudo de sus declaraciones, y que detonó una pelea con su expareja, fue que afirmó que ella era la única que corría con todos los gastos del bebé, sin necesitar de la otra parte. Sus palabras se enfocaron en que todo el dinero estaba destinado a eso, pues había trabajado mucho.

“Como este pecho es el único que corre con todos sus gastos, a mí absolutamente nadie me puede decir nada, y mucho menos me van a impedir que sea mujer tres días. Soy una madre ejemplar”, dijo.

En cuanto a un plan que hizo, Aida Victoria puntualizó que solo fueron tres días de ser mujer, dejando a pequeño con una niñera especializada que lo cuidaría en su ausencia. Allí remarcó que su trabajo y su atención se volcaban a él, quien ya tenía parte de su futuro garantizado.