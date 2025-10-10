Suscribirse

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano destapó la razón por la que terminaron

El agropecuario, como se conoce en redes, habló de su relación con la influenciadora.

10 de octubre de 2025, 11:30 p. m.
Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria, expuso la razón de su separación.
Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria, expuso la razón de su separación. | Foto: Captura de Instagram @ jdt21_5

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano fue el primero en confesar, por medio de su perfil de Instagram, que su relación con la influenciadora había llegado a su fin.

Aunque, los rumores de una posible ruptura ya circulaban en internet por una captura de pantalla que la barranquillera había subido a sus historias, fue hasta ese momento que se confirmó la noticia y dejó claro que fue una decisión mutua: “Ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana”.

La razón por la que Juan David Tejada y Aida Victoria terminaron

Varias especulaciones habían salido a la luz, pues al ganadero se le había relacionado con Elizabeth López, una empresaria del sector agropecuario, quien ha compartido con él en diversos espacios.

Sin embargo, la mujer se pronunció y aseguró que todo se trataba de una amistad, por lo que desmentía cualquier acercamiento romántico que se mencionara.

“Coincidimos por un video musical en el lugar. Ya éramos amigos hace aproximadamente un año. Él estaba buscando rentar la finca donde yo vivo actualmente. Entonces, ya sea por los gustos o por los negocios que se puedan llevar más adelante, quedamos en una amistad. Nunca ha pasado nada”, manifestó Elizabeth.

Expareja de Aida Victoria Merlano junto a modelo Elizabeth López
Expareja de Aida Victoria Merlano junto a modelo Elizabeth López | Foto: Instagram @changesamazing - @jdt21_5 / Montaje SEMANA

Por otro lado, Juan David Tejada no dijo nada al respecto y el día de hoy compartió que había concedido en una entrevista y se hizo viral una parte de la conversación en la que revela cómo tomó la noticia su familia y los motivos de la separación con Aida Victoria Merlano.

De parte de ella y de parte de la familia mía han respetado mucho las decisiones que hemos tomado”, afirmó, agregando que en su momento volverá hablar con su expareja por temas relacionados con su hijo Emi.

“Pero, ¿hay tranquilidad 100 %?, ¿no fue infidelidad?”, preguntó el entrevistador.

Nada de infidelidad. Mejor dicho, más bien no nos pudimos portar”, respondió.

Ante la respuesta del empresario, le preguntan que si ambos fueron fieles y él asegura que la barranquillera es una buena mujer, cuál fue el verdadero motivo para que no continuarán juntos.

Cosas que como que no cuadran de parte de ella, de parte mía y decidimos tomar esta decisión”, agregó.

Por último, mencionó que aunque viaja constantemente cuando no lo hace, aprovecha para ver a su hijo y confesó le gustaría que su pequeño siguiera sus pasos en la ganadería: “Él es un mini agropecuario, él va a ser el futuro rey de los agropecuarios”.

