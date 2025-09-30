Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se convirtieron en protagonistas de todo tipo de noticias, debido a la relación amorosa que construyeron tras meses de conocerse. Ambos llegaron a convertirse en una de las parejas más comentadas por los medios y las redes sociales, precisamente por el giro que dieron sus vidas.

La creadora de contenido solía mostrarlo con frecuencia en sus publicaciones, refiriéndose a él con el apodo de “el agropecuario”, en alusión a su trabajo en el sector ganadero. Los dos formaron una familia, dándole la bienvenida a su primogénito, llamado Emi.

Juan David Tejada confirma su separación con Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam / @jdt21_5

Durante la etapa del embarazo, ambos compartían su alegría y se mostraban muy unidos. Sin embargo, tras el nacimiento del pequeño, comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible separación. Los seguidores notaron que ya no se les veía juntos y que, en la mayoría de los videos, la barranquillera se mostraba sola.

Ahora, días después de que se confirmó la ruptura amorosa, las miradas de los curiosos se posaron en un video que salió a la luz, donde se ve a Juan David Tejada en compañía de una modelo. Los dos fueron vistos en un evento, por lo que rápidamente se rumoró que podría tratarse de un nuevo amor.

Las especulaciones giraron enfocadas en que el ex de Aida Victoria estaría con Elizabeth López, una empresaria del sector agropecuario, quien ha compartido con él en diversos espacios. Además de su gusto y fijación por los caballos, la mujer crea contenido y suele mostrar acerca de su vida, la cual enfoca en el fútbol y la vida rural.

No obstante, ante la magnitud de este contenido en redes sociales, la mujer decidió conceder una entrevista en Lo sé todo, donde aclaró y contó la verdad de lo que se dice sobre su vida. En sus palabras, la modelo indicó que todo se trataba de una amistad con Juan David Tejada, por lo que desmentía cualquier acercamiento romántico que se mencionara.

“Coincidimos por un video musical en el lugar. Ya éramos amigos hace aproximadamente un año. Él estaba buscando rentar la finca donde yo vivo actualmente. Entonces, ya sea por los gustos o por los negocios que se puedan llevar más adelante, quedamos en una amistad. Nunca ha pasado nada”, puntualizó.