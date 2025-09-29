Suscribirse

Gente

Aida Victoria Merlano y su ex celebraron los 2 meses de su hijo; fotos enternecieron

Por medio de sus redes sociales mostraron cómo festejaron la fecha especial.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 1:51 a. m.
Crecen los rumores de una posible separación entre ambos creadores de contenido.
Los famosos anunciaron su separación por medio de las redes sociales. | Foto: Instagram:@ aidavictoriam y @ jdt21_5

Luego de varios meses de permanecer en una relación amorosa, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada anunciaron su separación a través de algunas publicaciones en sus redes sociales.

Pese a que había rumores de su distanciamiento, hasta ese momento, los famosos no se habían pronunciado; lo que generó ciertas dudas en sus millones se seguidores.

No obstante, el empresario fue el encargado de romper el silencio y por medio de sus historias de Instagram, expuso la situación.

Juan David Tejada confirma su separación con Aida Victoria Merlano.
Juan David Tejada confirma su separación con Aida Victoria Merlano. | Foto: Captura de Instagram @aidavictoriam / @jdt21_5

“Comunicado oficial: mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación... Claramente, al ser relación pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”, escribió.

Por su parte, la influenciadora tuvo una reacción diferente y explicó que para ella no era necesario contar detalles de su sucedido, pues bastaba con afirmar que en este momento de su vida estaba disfrutando de la soltería.

Contexto: “Triste”: Aida Victoria Merlano impactó con nuevas palabras por su separación de Juan David Tejada

“No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático”, escribió Aida Victoria en sus historias.

Así celebraron Aida Victoria y Juan David Tejada el segundo mes de vida de su bebé

Por medio de sus perfiles personales, tanto la creadora de contenido como el empresario revelaron la felicidad que les ha traído Emiliano a sus vidas, pues independientemente de que su relación haya terminado, disfrutan ejercer sus funciones como padres.

Es por esto que, cada uno compartió fotografías de los momentos que han compartido con su hijo y expusieron el gran amor que le tienen.

Por su parte, Juan David Tejada, escribió:

“2 meses del príncipe, te amo”, junto a una imagen en la que lo carga en brazos y le dedica El amor más grande del planeta, de Felipe Peláez.

A su vez, Aida Victoria Merlano publicó: “Hace dos meses llegaste a resetearme la vida (...) Una gente sufriendo y yo jugando con mi nenuco”, y también lo homenajeó con una de sus canciones favoritas.

“Bebé, lo que te pido, ven, dame

Lo que te exijo, no quisiera que

Pase otro día y no te vea al amanecer

Bebé, lo que te pido, ven, dame

Lo que te exijo, no quisiera que

Pase otro día y no te vea al amanecer

Tengo mil planes

Propuestas para amar

Tú y yo en la soledad

Te escribí un poema

Para enamorarte. Solo quiero amarte", dicen las estrofas de Bebé, tema de Fuerza Regida y Grupo Frontera.

