Juan David Tejada reapareció con su hijo tras pullas que tiró a Aida Victoria Merlano; le cayeron por palabras que soltó

Juan David Tejada volvió a ocupar los titulares de distintos medios y redes sociales luego de protagonizar un nuevo intercambio de declaraciones con su expareja, Aida Victoria Merlano. La controversia surgió tras las afirmaciones de la creadora de contenido, quien aseguró ser la única responsable de cubrir los gastos de su hijo, Emiliano.

Ante estas palabras, el empresario decidió pronunciarse públicamente, aclarando que él también participa activamente en la crianza y el sostenimiento del menor. Tejada buscó desmentir las versiones difundidas por la influencer, generando un intenso debate entre los seguidores de ambos sobre la situación que rodea a la expareja.

Sin embargo, recientemente, Juan David Tejada dejó a la vista su reencuentro con Emiliano, quien ha estado con él por unos días. Este momento fue captado en fotos y videos, mostrando la manera en la que el empresario ha compartido con el niño.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una imagen, el agropecuario subió una imagen en la que aparecía alzando al pequeño, asegurando que lo había extrañado mucho. El hombre mostró este instante, reafirmando que quería dicho vínculo con el menor.

“Te amo, te extrañaba muchísimo”, escribió.

Juan David Tejada y su hijo. | Foto: Instagram @jdt21_5

El empresario, días atrás, mostró imágenes en compañía de Emiliano, puntualizando en que estaba feliz de poder disfrutar de dichos espacios con él.

Lo curioso de esto fue el mensaje que ubicó en el pie de foto, tirándole pullas e indirectas a su expareja. El hombre no dudó en mostrar el rostro del bebé, por lo que más de uno le cayó encima.

“Te amo y te amaré siempre. Voy a luchar por ti a como dé lugar. Solo te digo que estamos con Dios, y las verdades tarde o temprano salen a la luz. Solo Dios, mi familia y tú sabes la falta que me haces. Te adoro con mi alma, pero en cualquier momento la justicia llega“, afirmó en el pie de foto de dicho post.

Esto desencadenó indignación en los curiosos, quienes le reprocharon su actuar y el hecho de tomar decisiones como estas.