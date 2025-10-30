Marcela Reyes dejó en evidencia detalle sobre ex de Aida Victoria Merlano y lo expuso con situación: “Caen por su propio peso”

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada regresaron al centro de la polémica tras un reciente intercambio de mensajes en redes sociales que reavivó el interés del público. Desde que confirmaron su ruptura, la expareja no ha dejado de revelar detalles personales sobre la relación que mantuvieron, generando un gran revuelo entre sus seguidores.

En esta nueva disputa, ambos decidieron hablar abiertamente sobre distintos temas personales, tal y como fue el caso de la manutención de su bebé, las peleas que casi detonan en agresiones y las supuestas conductas que tenía el empresario con otras mujeres.

Por su parte, Juan David Tejada respondió de manera contundente, desmintiendo las declaraciones de la creadora de contenido y asegurando que todo se trataba de una mentira por parte de ella. El agropecuario fue claro en que solo buscaba destapar la verdad, dejando en evidencia a su ex.

Sin embargo, recientemente, la que se robó las miradas de los curiosos fue Marcela Reyes, quien, a través de su cuenta oficial de Instagram, despertó una serie de especulaciones por un comentario que soltó.

La DJ de guaracha, en un video, quiso dar su opinión sobre la situación que estaba pasando Aida Victoria Merlano, ventilando rumores que había en el aire sobre Juan David Tejada. La artista no dudó en mencionar lo que sabía, soltando pullas inesperadas.

La paisa puntualizó que en lugares y eventos se hablaba de los comportamientos del empresario, quien era coqueto con otras mujeres mientras su pareja estaba embarazada. La productora musical fue clara en que había muchas cosas sueltas, por lo que no entendía detalles.

“Es complejo. Tengo que confesar algo. Hace rato, ustedes saben que hay lugares que uno llega, que comparte… Siempre decían que la pareja de Aída era muy coqueto, que mientras Aída estaba embarazada, no, eso qué no me contaban“, mencionó en el clip.

Marcela Reyes, que habló de la muerte de B King, cuestionó al agropecuario por su forma de llevar la relación con la creadora de contenido, indicando que ya no comprendía que era lo que buscaban los hombres.

“O sea, si tú tienes a una mujer como Aída al lado, hermosa, trabajadora, camelladora, exitosa, puesta para ti, ¿tú qué más buscas en la calle? No puedo entender a esos hombres. Así que bueno, las cosas caen por su propio peso“, concluyó.