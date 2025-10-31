Presentador de televisión fue víctima de robo; pidió ayuda para recuperar sus pertenencias: “Me gustaría que pudieran aparecer”

El presentador de televisión Christian Castañeda, conocido por su participación en el programa Lo Sé Todo Colombia, publicó un video en el que contó fue víctima de hurto en la capital mientras trabajaba y afirmó que no revelaría el nombre del evento en el que estaba por no culpabilizarlos de los hechos.

El también comunicador social es muy activo en su perfil de Instagram en el que cuenta con más de 24 mil seguidores, allí comparte contenido sobre su carrera profesional y parte de su personal, por lo que en esta ocasión aprovecho para contar su anécdota y pedir ayuda.

“Me robaron mi maletín con todas mis pertenencias, mi billetera, allí claramente están mis documentos, todos mis documentos, los papeles de la moto, dinero en efectivo, tarjetas, alcanzaron a hacer un débito”, comentó.

Luego mencionó que está bien que, incluso, no se dio cuenta en qué momento se lo llevaron y que es la primera vez que la pasa, pero decidió hacer el video no por lo material, sino porque perdió objetos que necesita como las llaves de su apartamento.

“Por esto lo quiero hacer, de verdad, y es que lo más importante en este momento es poder recuperar mis documentos. Muchas veces este tipo de personas votan los documentos en algún lugar, los dejan en lugar público para que quizás otra persona los encuentre y me gustaría que pudieran aparecer”, agregó el periodista.

Adicionalmente, en la descripción de la publicación dejó los datos como su nombre y la placa de su moto para que sea más fácil identificarlo, y los documentos que espera puedan ser encontrados.

“Se buscan documentos a nombre de Cristian David Castañeda González. Entre ellos: cédula de ciudadanía, licencia de conducción, libreta militar, tarjeta de propiedad de la moto con placas BZC 32C y carné de prensa de Canal 1”, escribió.

La publicación generó reacciones, los usuarios se mostraron conmovidos por la situación, así que le desearon lo mejor en su búsqueda y le demostraron su apoyo para poder encontrarlos lo más rápido posible.