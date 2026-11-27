Para este viernes, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de Nana Calistar para este viernes, 27 de noviembre de 2026
- Aries
“Tu ex podría buscarte con el pretexto de devolverte algo. Si aprovecha para pedirte que vuelvan. pregúntale qué haría distinto esta vez. Y si en la chamba te ofrecen un turno extra, averigua cuánto pagan antes de comprometerte”.
- Tauro
“¡Cuidado con acabar pagando el hotel de todos! Si te invitan a un viaje y quieren usar tu tarjeta para reservar, pide que cada quien pague su parte".
- Géminis
“Una amistad podría decirte que lleva rato queriendo besarte. Si a ti también se te antoja, aclaren si quieren seguir saliendo o solo pasar la noche juntos. Mejor hablarlo con los pantalones puestos que amanecer esperando un mensaje que nunca prometieron”.
- Cáncer
“Podrías ver fotos de una fiesta a la que no te invitaron y reconocer hasta el mantel que tú prestaste. Si te dolió quedarte fuera , pregúntale en privado a quien organizó. Y si alguien te gusta, propón un día para verlo. Con tanto ‘luego’, se les va a acabar el año”.
- Leo
“¡Que no se cuelguen de tu trabajo! Si un compañero presenta como suya una idea que tú le diste, aclara en la junta qué parte hiciste tú. Y con esa amistad que siempre te busca para la fiesta, fíjate si también te escucha cuando le dices que andas de bajón".
- Virgo
“Ya te canceló varias veces cuando hasta el perfume traías puesto. Si quieres darle otra oportunidad, pídele que confirme con tiempo. Si vuelve a dejarte esperando, haz tus planes. Que el perfume se te acabe por salir a gusto, criatura”.
- Libra
“Un mensaje sobre la llegada de un bebé podría alegrar a toda tu familia. Y en el amor, bájale dos rayitas a la imaginación. Te escribió ‘hola’ y tú ya andas viendo qué ponerte para la cita. Primero deja que te invite”.
- Escorpio
“Un ex podría escribirte muy cariñoso y, al ratito, preguntarte si se puede quedar en tu casa. Si no quieres recibirlo, dilo desde el principio. Que te dé gusto saber de esa persona tampoco te obliga a tenderle la cama”.
- Sagitario
“Podrías encontrar tu nombre en la lista de personas aceptadas para eso que llevas semanas esperando. ¡Festeja! Y antes de irte a celebrar, revisa hasta cuándo puedes confirmar tu lugar. Después de tanto insistir, sería el colmo que se te pasara la fecha".
- Capricornio
“Podrías encontrar tu nombre en la lista de personas aceptadas para eso que llevas semanas esperando. ¡Festeja! Y antes de irte a celebrar, revisa hasta cuándo puedes confirmar tu lugar. Después de tanto insistir, sería el colmo que se te pasara la fecha".
- Acuario
“Una amistad podría subir una foto vieja tuya y, gracias a ese peinado que tú querías olvidar, alguien podría empezar a coquetearte. Si te hace reír, sigue la plática y date tiempo de conocerle. Con una buena conversación ya tienes para disfrutar la tarde”.
- Piscis
“Si te cuentan que vieron a tu pareja comiendo con alguien, pregúntale directamente antes de armar un pleito. Y si te pagan por un encargo de última hora, aprovecha para cubrir la deuda que más te urge. Qué gusto da tachar una de la lista”.