Tras su reciente y emotiva eliminación de MasterChef Celebrity Colombia, la actriz y cantante Verónica Orozco habló en exclusiva con SEMANA sobre los momentos más exigentes de la competencia, confesando que el desgaste físico y mental la llevó al límite, al punto de querer abandonar el programa, además de revelar el complejo quebranto de salud que la alejó de los escenarios.

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La salida de Orozco, ocurrida luego de presentar una cazuela de fríjoles que según los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso carecía de sal y acompañamientos tradicionales, provocó el llanto de la presentadora Claudia Bahamón y varios de sus compañeros.

Aunque la artista aseguró sentirse tranquila por haber llegado al top 10, reconoció que el proceso detrás de cámaras estuvo lejos de ser sencillo.

Acostumbrada a trabajar en televisión desde los 13 años, Orozco comparó el ritmo de las grabaciones del programa de cocina con “hacer dos novelas al mismo tiempo”. A diferencia de la actuación, donde existe un libreto previo, la actriz señaló que la improvisación constante exigía el doble de concentración, sumado a las jornadas de estudio de técnicas culinarias durante sus días libres.

En conversación con SEMANA, la intérprete admitió que la presión de estar bajo el ojo de las cámaras durante horas agotadoras pasó factura a su estado de ánimo. “Pasé por todos los estados, es como una montaña rusa. Hay días en los que uno está muy cansado y cualquier reacción queda grabada: los días de mal genio, con la ojera hasta acá”, explicó.

La actriz fue enfática en señalar que el deseo de renunciar rondó por su cabeza y la del grupo. “Hubo días en que, no te niego y creo que nos pasó a todos, de querer tirar la toalla y decir: ‘ya no puedo más, era mucha presión’”, confesó, aunque aclaró que las ganas de disfrutar la experiencia terminaron pesando más.

Para sobrellevar las extensas jornadas que iniciaban temprano y terminaban pasada la noche, Orozco destacó el respaldo de su entorno cercano. Señaló que su hija Violeta fue quien más sufrió su ausencia, pero contó con el apoyo del padre de la menor, de su madre y de su hermana, la también actriz Ana María Orozco, quien se encuentra en Bogotá.

Verónica Orozco Foto: Foto: Instagram @laveronicaorozco

Asimismo, resaltó el papel fundamental de su pareja sentimental durante los meses de competencia. “Mi novio fue una pieza clave; sin él hubiera sido imposible. Cuando llegaba con ganas de llorar del cansancio, él me daba ánimo y me acompañaba a entrenar los domingos”, comentó a este medio.

Este respaldo consolidó la relación al punto de dar un nuevo paso: según reveló la misma actriz en declaraciones previas al programa radial La Mega, la pareja decidió irse a vivir juntos y pasarán la temporada navideña compartiendo hogar.

El ritmo acelerado que mantuvo durante el concurso también tuvo repercusiones posteriores. Durante las últimas semanas, sus seguidores notaron su ausencia en Mujeres a la Plancha, el espectáculo musical que celebra diez años en cartelera y del cual es una de las voces principales.

Orozco aclaró a SEMANA que debió hacer una pausa obligatoria de dos semanas debido a un cuadro severo de influenza provocado por el clima frío de Bogotá. “Me asusté, me tocó estar muy guardada en mi casa. Yo soy hiperactiva, nunca paro de trabajar, y fueron dos semanas de parón obligatorio”, relató la artista, confirmando que ya superó la etapa crítica y retomará sus presentaciones musicales.

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Más allá del agotamiento y la tristeza por dejar la cocina, la actriz bogotana aseguró que la experiencia le devolvió una “chispa” diferente tras años de trayectoria en la actuación y la música.

“Nunca ni en mis mejores sueños pensé llegar al top 10, creí que iba a durar máximo un mes”, concluyó Orozco, quien ahora enfoca su energía en la música y en su familia.