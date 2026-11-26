Independiente Santa Fe sigue con vida en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll, pero también piensa en 2027. Se habla de posibles llegadas y salidas en el cardenal.

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Ahora, informan que el defensor central, David Ramírez Pisciotti, regresa a Santa Fe para 2027. Vuelve después de estar cedido en Fortaleza de Bogotá.

David Ramírez Pisciotti regresa a Santa Fe

El préstamo de David Ramírez Pisciotti en Fortaleza va hasta diciembre de 2026. Al tener contrato con Santa Fe, regresa al equipo cardenal con miras al 2027. Sin embargo, su futuro podría tener movimiento en las próximas semanas.

Así lo reveló el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X: “David Ramírez Pisciotti (24) no sigue en Fortaleza, tras el préstamo durante 2026. El defensor zurdo regresa a Santa Fe a la espera de instrucciones para definir su futuro”.

🚨 David Ramírez Pisciotti (24) no sigue en #FortalezaFC, tras el préstamo durante 2026. El defensor zurdo regresa a #SantaFe a la espera de instrucciones para definir su futuro. 😎🦁 @StakeColombia https://t.co/2ojFQ1QtqX — Pipe Sierra (@PSierraR) November 27, 2026

Además, Santa Fe también trabaja en la posible renovación de su técnico, Pablo Repetto. El propio entrenador uruguayo lo confirmó, en diálogo con Carlos Antonio Vélez, y dependiendo del acuerdo al que lleguen las partes, o no, habrá decisiones sobre refuerzos y salidas.

Santa Fe trabaja por Franco Fagúndez y Kilian Toscano

También es oficial que Independiente Santa Fe trabaja por quedarse con los jugadores Franco Fagúndez y Kilian Toscano, que están en condición de préstamo.

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó que adelanta diálogos con Nacional por Kilian Toscano. Resta esperar una respuesta oficial.

Por su parte, Méndez también informó que está hablando con Santos Laguna de México para hacerse con su jugador estrella del 2026: el uruguayo Franco Fagúndez.

Franco Fagúndez celebrando su gol con Santa Fe ante Once Caldas. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

De a poco, Santa Fe se va moviendo en el mercado de fichajes para 2027, tomando en cuenta que es muy probable que entre a torneo internacional.

Si queda campeón de la Liga BetPlay 2026-ll, irá a fase de grupos de Copa Libertadores. Sin embargo, por reclasificación también podría acceder al torneo, y la Sudamericana también es opción latente.