Independiente Santa Fe goleó 3-0 a Once Caldas, este miércoles 25 de noviembre, por la segunda fecha del cuadrangular A en la Liga BetPlay 2026-ll. ¿La figura? Sin lugar a dudas, Franco Fagúndez.

Se confirma esperado regreso en Independiente Santa Fe: Pablo Repetto dio la aprobación

Notificación oficial de América de Cali sobre los refuerzos para 2027: mensaje a la hinchada

El uruguayo se llevó todos los aplausos en el estadio Nemesio Camacho El Campín y, seguramente, de los hinchas de Santa Fe que vieron el duelo en televisión. Un gol y dos asistencias de Franco Fagúndez ante Once Caldas.

Gracias a un golazo de Fagúndez, Santa Fe se adelantó en el marcador sobre los 45+1′ del primer tiempo. Un remate de media distancia, imposible de atajar para Joan Parra, puso el 1-0 con el que se fueron al descanso.

¡SEÑOR GOLAZO DE FRANCO FAGÚNDEZ PARA @SantaFe! En la última del primer tiempo el delantero saca un golazo y desata la locura en El Campín. 🦁⚽🔥🏆 📺Vive con todo la #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win, Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPD0Mq https://t.co/kiOM2F7KQv — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

Ya en el complemento, Franco dio las dos asistencias para los goles del Turro Olivera (62′) y de Hugo Rodallega (79′). Faltando cinco minutos para el cierre, el técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, lo sacó para el aplauso y le dio ingreso a Maximiliano Lovera.

¡SEÑOR GOLAZO DE FRANCO FAGÚNDEZ PARA @SantaFe! En la última del primer tiempo el delantero saca un golazo y desata la locura en El Campín. 🦁⚽🔥🏆 📺Vive con todo la #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win, Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPD0Mq https://t.co/kiOM2F7KQv — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

¡APARECIÓ HUGO RODALLEGA Y @SantaFe MARCA EL 3-0 ANTE ONCE CALDAS! El 'León' golea en El Campín. 🦁⚽🔥🏆 📺Vive con todo la #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win, Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS https://t.co/aTsrWRquZG — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

Franco Fagúndez llena de razones a Santa Fe por su fichaje definitivo

Otra actuación de 10 puntos para el uruguayo, y más razones tiene Santa Fe para seguir negociando por su fichaje definitivo.

Cabe recordar que Fagúndez está a préstamo en Santa Fe hasta diciembre de 2026. Tiene contrato con Santos Laguna de México y, de momento, tendría que regresar al equipo verdiblanco para 2027.

Sin embargo, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, ya confirmó que está negociando para fichar a Franco Fagúndez. Aún no hay un comunicado oficial sobre algún acuerdo alcanzado, pero la prensa deportiva ha filtrado actualizaciones sobre el tema.

Por ejemplo, el pasado 18 de noviembre, el periodista Mariano Olsen escribió en su cuenta de X: “Dentro del entorno de Franco Fagúndez me dicen: ‘El club Santos Laguna de México acaba de rechazar la segunda oferta de Santa Fe porque la considera insuficiente’. Se va a seguir negociando; esto es largo. Seguimos siendo optimistas. La voluntad de Franco es quedarse”.

Desde el entorno de FRANCO FAGÚNDEZ me dicen: "el club @ClubSantos acaba de rechazar la segunda oferta de @SantaFe por considerarla insuficiente. Se va a seguir negociando, esto es largo. Seguimos siendo optimistas. La voluntad de Franco es quedarse". https://t.co/oyP07ezH8k — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 18, 2026

El avance del tema está en el radar de los hinchas de Santa Fe, que a su vez celebran el triunfo sobre Once Caldas y respiran en cuadrangulares.