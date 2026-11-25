América de Cali pelea en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-ll, y también está en la gran final de la Copa BetPlay 2026. Sin embargo, la mecha se proyecta de cara a la próxima temporada, desde lo dirigencial hasta lo deportivo.

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Por eso, hay una noticia que genera expectativa en la hinchada. Desde América de Cali confirman que ya están trabajando en los refuerzos de 2027, aunque también esperan salir campeones y clasificar a Copa Libertadores.

Iván Vélez confirma que América ya trabaja en los refuerzos del 2027

En diálogo con Medio Tiempo de Win Sports, el gerente deportivo de América de Cali, Iván Vélez, dio detalles de cómo se mueve el equipo de cara al mercado de fichajes en el arranque de 2027.

“Sí, ya hay varios. Nosotros estamos ya trabajando en ello, obviamente uno tiene la expectativa de que el equipo salga campeón, pero pues también está la expectativa de que podamos llegar a Copa Libertadores que es un objetivo también. Tenemos el año del centenario”, señaló Iván Vélez.

"Estamos trabajando en los refuerzos, tenemos la expectativa de que el equipo salga campeón, nuestro otro objetivo es llegar a la Copa Libertadores": Iván Vélez, gerente deportivo de @AméricadeCali #MedioTiempoWIN 👹🏆🔥 https://t.co/clXOyfbS4D — Win Sports (@WinSportsTV) November 25, 2026

Y es que la posición de América es bastante favorable. Si le gana la final de la Copa BetPlay 2026 a Once Caldas, clasificará a la Copa Sudamericana 2027. No obstante, parcialmente es segundo en la tabla de reclasificación y eso le está dando cupo a Copa Libertadores.

Incluso, si América gana la Liga BetPlay 2026-ll, algo que la dirigencia expresa tener como objetivo principal, la mecha podría entrar a la fase de grupos de la próxima Libertadores.

Vélez: “Ojalá tuviéramos la taquilla que tuvimos ayer”

El diálogo de Iván Vélez, con el medio referenciado, fue este miércoles 25 de noviembre. Es decir, se dio horas después del triunfo de América en el clásico contra Deportivo Cali (2-1), con un Pascual Guerrero que tuvo bastante asistencia de público.

Jugadores de América de Cali en la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Colprensa

Una de las críticas que más le han caído al América en el año es la poca asistencia de público al Pascual Guerrero. Por eso, Vélez también deja en claro que si la taquilla fuera como la del clásico contra Deportivo Cali, al menos en un par de encuentros, la realidad económica de la mecha, que hasta llegó a deberle a sus jugadores, sería mejor.

“En un mundo ideal, ojalá tuviéramos la taquilla que tuvimos ayer. De los 10 partidos de local, que lo tuviéramos cinco. Te lo digo, eso también te da un flujo de dinero que es lo que Samuel decía: ‘buscar el 9’, pero es que para pagar el 9 necesitas también un flujo importante de dinero. Los nueve no valen dos pesos”, dijo Vélez.