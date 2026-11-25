Salomé Rodríguez volvió a llamar la atención en redes sociales al aparecer representando a Antioquia en voleibol, un deporte que conecta directamente con la historia de su mamá, Daniela Ospina.

“La dueña de su corazón soy yo”: el fuerte mensaje de Yina Calderón a la esposa de Giovanny Ayala

La escena resultó significativa para muchos seguidores porque recuerda el pasado deportivo de la empresaria en las canchas antioqueñas y muestra cómo la joven abre su propio camino en esta disciplina.

De acuerdo con lo que se publicó en redes sociales, la noticia cobró fuerza a partir de un video compartido por la Liga Antioqueña de Voleibol y por la propia Daniela Ospina. En las imágenes se ve a Salomé integrando el equipo de Antioquia mientras su mamá la acompaña en este paso de su proceso deportivo. “Primero fue Daniela. Hoy es Salomé”, fue el mensaje con el que se presentó el clip.

Para Daniela Ospina, ver a su hija con los colores de Antioquia tiene un peso especial porque, mucho antes de consolidarse como figura pública y empresaria, el voleibol ocupó un lugar importante en su vida.

En los detalles compartidos alrededor de la noticia se recuerda que Ospina integró la selección femenina sub-21 de Antioquia que ganó un título nacional en 2009, y que con el tiempo continuó vinculada a la práctica en torneos locales y procesos selectivos regionales y nacionales.

Hoy el escenario es distinto: la que salta a la cancha con la camiseta de Antioquia es Salomé, y es Daniela quien observa desde afuera, acompañándola.

El gusto de Salomé Rodríguez por el voleibol no es algo repentino. A lo largo de su crecimiento, la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez ha compartido entrenamientos y distintas actividades ligadas a este deporte, siempre con el respaldo visible de su mamá.

“Valió la pena esperar”: Martha Isabel Bolaños presentó a su misterioso nuevo novio

A sus 13 años, Salomé ha mostrado una curiosidad amplia que va más allá de las canchas. También ha explorado el baile y la escritura, facetas con las que ha despertado interés entre quienes siguen su día a día, incluyendo el anuncio de su primer libro.

Esa mezcla de intereses hace que su presencia en el voleibol se lea no como una obligación de repetir lo que hizo su mamá, sino como una búsqueda personal que, por coincidencia o afinidad, se encuentra con una historia familiar conocida.