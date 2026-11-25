Isabella Ladera reapareció en las redes sociales tras la polémica que desató por la ‘broma’ que le hizo a su hija y que generó diversas reacciones entre sus seguidores y diferentes figuras públicas del entretenimiento. Sin embargo, esta vez la influencer llamó la atención por mostrar una faceta más vulnerable de su vida personal.

En sus historias de Instagram, la reconocida creadora de contenido venezolana habló abiertamente sobre las dificultades emocionales que ha enfrentado durante la maternidad. Confesó que se la ha pasado llorando en medio de esta nueva etapa, marcada por los cambios, los desafíos y, especialmente, por la ausencia de Hugo García, padre de su segundo hijo.

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“Llorando porque quiero y necesito entrenar y no he podido. Llorando porque Koa y Mía pelean pa’ ve’ quién llora más duro. Llorando porque Koa está creciendo mucho y su papi no está”, escribió Ladera en una de sus publicaciones.

Entre los motivos que han despertado su sensibilidad, la influenciadora también mencionó situaciones cotidianas, como el hecho de tener antojos de comer algo dulce y, al mismo tiempo, querer evitar el aumento de peso.

Con una mezcla de humor y sinceridad, Isabella Ladera compartió algunas de las emociones y contradicciones que ha experimentado durante este proceso: “Llorando porque sí, por lo hermoso y lo retador que ha sido emprender”, concluyó, al referirse también a los desafíos de su faceta como emprendedora.

Por último, en otra de sus publicaciones, envió un mensaje de apoyo y solidaridad a todas aquellas madres que, al igual que ella, atraviesan momentos de sensibilidad emocional y sienten que sus sentimientos están a flor de piel.

Publicación Isabella Ladera Foto: Instagram @isabella.ladera

La influencer expresó que comprende las dificultades que implica la maternidad, especialmente cuando se intenta encontrar un equilibrio entre la crianza de los hijos y las demás responsabilidades de la vida cotidiana.

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“Para las mamás que me están respondiendo sintiéndose igual, te quiero mucho u got this! Recuerda que ser mamá es difícil solo para las buenas mamás”, agregó la influenciadora como un gesto de cariño y motivación, recordándoles que no están solas y que sentirse abrumadas también hace parte de este camino.

Aunque sea una figura pública conocida en las plataformas digitales, Ladera dejó ver que ser mamá no significa dejar de lado otras facetas personales, como en su caso al tratar de desempeñarse como emprendedora y creadora de contenido.