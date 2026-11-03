Sara Corrales estalló por indignante video de reconocida influencer: “Irresponsable, absurdo y una falta de respeto”

La actriz colombiana Sara Corrales dejó en evidencia su molestia por una situación que se volvió viral en redes sociales y que involucra a la creadora de contenido Isabella Ladera. La polémica se dio luego de que la influencer realizara un conocido trend junto a su hija Mía, el cual hizo que le cayera una oleada de críticas por pate de varios usuarios y figuras del entretenimiento.

Sara Corrales no se guardó nada y le respondió a quien criticó su aspecto “armónico” durante su parto

Todo comenzó con un Trend, en el que algunos adultos ponen a correr a sus hijos o familiares pequeños hacia una puerta mientras intentan cerrarla justo antes de que lleguen.

Aunque la intención es hacer una especie de broma y registrar sus reacciones en video, el reto ha sido cuestionado por los posibles riesgos que representa para los niños.

En el caso de Isabella Ladera, el video no salió como esperaba. Mientras su hija corría por un pasillo, ella intentó cerrar la puerta, pero la pequeña alcanzó a frenar, perdió el equilibrio y terminó cayendo al piso golpeándose una de sus rodillas.

La reacción de Mía fue inmediata, pues comenzó a llorar luego debido al golpe que se dio. En el video también se puede ver a Isabella abrazándola mientras se ríe, una actitud que causó aún más comentarios entre quienes cuestionaron la manera en que se dio la solución.

Las críticas no demoraron n llegar. Algunos internautas dejaron claro que no están de acuerdo con esas bromas y señalaron que los niños no deberían convertirse en protagonistas de retos que puedan afectar su integridad física o emocional.

“Eso no se hace y menos con nuestros hijos”, y “¿En qué momento nos parece precioso jugar con la confianza de un hijo?“, fueron algunas de las reacciones que se han venido dado en las redes sociales.

Isabella Ladera reapareció en redes sociales y dejó un sorprendente mensaje: “Lo que te atraviesa, te transforma”

Una de las personas que se pronunció fue Sara Corrales, quien no ocultó su inconformidad y cuestionó directamente la forma de actuar de Isabella Ladera. La actriz calificó la que sucedió como una conducta irresponsable y aseguró que los niños merecen protección, sobre todo cuando están frente a una cámara.

“Completamente irresponsable, absurdo y sobre todo, una falta de respeto hacia sus hija. Los niños merecen ser cuidados, protegidos y respetados”, expresó la famosa actriz.

Además, puso en duda la necesidad de exponer a los pequeños a situaciones que pueden ponerlos en riesgo únicamente por conseguir reproducciones en internet.

Otras figuras, como Marcela Posada, Natalia Ramírez, Juliana Galvis, Martha Isabel Bolaños y Diva Jessurum, también rechazaron el video, dejando ver que es inaceptable que solo por un trend de redes, se ponga en riesgo a los niños.