Isabella Ladera reapareció en redes sociales y dejó un sorprendente mensaje: “Lo que te atraviesa, te transforma”

La modelo realizó una dinámica en su perfil y respondió preguntas por parte de sus seguidores.

24 de septiembre de 2025, 8:27 p. m.
Isabella Ladera reveló por qué estuvo alejada de redes sociales y dejó un mensaje.
Isabella Ladera reveló por qué estuvo alejada de redes sociales y dejó un mensaje.

Tras la filtración de los videos íntimos de Isabella Ladera y su expareja, el cantante Beéle, la modelo, quien es muy activa en redes sociales, había sorprendido con su ausencia y generado incertidumbre sobre lo que estaría pasando.

Sin embargo, ayer la modelo venezolana reapareció en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 6 millones de seguidores, hizo una dinámica de preguntas y respuestas, y los usuarios aprovecharon para conocer la razón de su inactividad.

Contexto: Yina Calderón habló del video de Beéle e Isabella Ladera; su opinión desató reacciones: “Aprendió de ti”

¿Por qué estabas tan perdida?”, le escribieron. A lo que la creadora de contenido manifestó que se sentía mal, pero que ya estaba bien y agregó una foto de ella en la que solo se le observaba una parte de la cara.

La afirmación de la modelo se relacionó con lo sucedido anteriormente, la viralización del contenido, pues por medio de una publicación había dado a conocer que se sintió “devastada” y que fue una situación que no solo le generó dolor a ella, sino también a su familia.

Además, en la publicación aseguró que el video solo lo tenían dos personas, dando a entender que se trataba de ella y el cantante colombiano, por lo que lo consideró como una de las traiciones más crueles y tomó acciones legales al respecto.

Isabella Ladera reveló la razón por la que estaba ausente de sus redes sociales.
Isabella Ladera reveló la razón por la que estaba ausente de sus redes sociales.

El mensaje de Isabella Ladera

En otras de sus historias, una seguidora o seguidor no hizo una pregunta, sino que le expresó su admiración por ser una mujer tan resiliente, y la modelo decidió responder con un mensaje, en el que explica cómo ha hecho para serlo.

“La resiliencia para mí es ese mar que me habita, a veces bravo, a veces calmo, pero siempre en movimiento. Suena bonito, pero se siente como sobrevivir. Es caerte, romperte, llorar y sentir que no puedes más, pero al día siguiente, seguir. Así que aprendí que incluso las olas que más duelen te devuelven a la orilla con más fuerza y cada vez más sabia. Lo que te atraviesa, te transforma”, dice la imagen.

Por otro lado, aclaró que no siente odio por ninguna persona porque ha aprendido que es un sentimiento que le genera más daño a quien lo siente, y prefiere continuar con su vida. Por eso, hoy la modelo volvió a compartir lo que realiza en su día a día y fotos de su cumpleaños que no había subido anteriormente.

