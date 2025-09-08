Suscribirse

GENTE

Yina Calderón habló del video de Beéle e Isabella Ladera; su opinión desató reacciones: “Aprendió de ti”

La empresaria habló del video del cantante y la venezolana que se ha viralizado en redes sociales.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

9 de septiembre de 2025, 1:49 a. m.
Yina Calderón se pronunció al video íntimo de Beéle e Isabella Ladera.
Yina Calderón se pronunció sobre el video íntimo. | Foto: Captura de Instagram @yinacalderontv

El video en el que supuestamente el cantante colombiano Beéle y la modelo Isabella Ladera estarían teniendo relaciones íntimas en una habitación salió a la luz en horas de la noche del 7 de septiembre y se ha viralizado en las diferentes redes sociales.

Una situación que ha captado la atención mediática, pues los usuarios e internautas se han referido a la pareja con todo tipo de comentarios, incluso han realizado memes sobre lo sucedido. Entre ellos, Yina Calderón, quien a través de su perfil de Instagram, subió varias historias dando su opinión del video que afirmó haber visto.

Contexto: Expareja de Beéle realizó una inesperada publicación tras la filtración del video del cantante e Isabella Ladera

“Viendo el video de Beéle e Isabella Ladera llegamos a la 1:40, pero no teníamos que estar a la 1:40 de la tarde, teníamos que estar a la 1:40 de la madrugada”, empezó diciendo la creadora de contenido, haciendo referencia que había llegado tarde al aeropuerto con su hermana y perdieron los cinco vuelos.

Por estar pendiente y pegadas del chisme”, señaló Yina como la razón por la que se confundieron y no lograron llegar a tiempo.

Yina Calderón se pronunció sobre el video viral de Beéle e Isabella Ladera.
Yina Calderón se pronunció sobre el video viral de Beéle e Isabella Ladera. | Foto: Captura de Instagram @yinacalderontv

Antes de dar su opinión, la exparticipante de La casa de los famosos hizo una de sus recordadas preguntas que anteriormente había realizado en el reality: “¿Qué prefieres, una verdad que te haga llorar o una mentira que te haga reír?”.

Yina afirmó que la modelo Isabella Ladera fue la encargada subir el video y añadió: “Estoy segura, sus razones tendrá”, y luego se refirió al órgano genital de Beéle.

La mujer como se mueve en esos tiktoks. ¿Qué pasó? Vaca muerta”, dijo Yina sobre la venezolana y su opinión fue publicada en redes sociales, desatando todo tipo de comentarios que criticaron la forma en la que se dirigió a la pareja e incluso, le recordaron que ella había pasado por la misma situación.

“Obvio aprendió de ti cuando tú filtraste el tuyo desde ese balcón”; “ojalá nunca te pase”; “eso sí da rabia, me da igual la vida de las demás, sean felices y viva su vida”; “esto es invadir la privacidad, considero que merece una demanda”; “Yina recuerda que tú no tienes autoridad moral para criticar. Recuerda que el internet no olvida”; entre muchos más.

Contexto: La expareja de Beéle confesó cómo cambió su perspectiva del amor, tras su ruptura con el cantante

¿Qué dijo Isabella Ladera?

En horas de la tarde, la influencer venezolana realizó una publicación expresando cómo se sentía, insinuó quién podría ser el responsable y las medidas que implementaría para aclarar la situación.

Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio”, escribió, dando a entender que el cantante podría ser el posible encargado de la filtración del video.

Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme”, agregó la joven.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karina García reveló la millonaria suma de dinero que le ofrecieron por ir a cenar: “Es más que todo con intermediarios”

2. En México vaticinan el futuro de James Rodríguez mientras brilla en Selección Colombia: hay advertencia

3. Alerta en EE. UU.: brote de salmonela en comidas listas para comer deja decenas de infectados y varias hospitalizaciones

4. Nicolás Maduro adelantará la Navidad en Venezuela: así respondió a la crisis con Estados Unidos

5. Gustavo Petro reunió a sus ministros y equipos de prensa, insistió en la comunicación de sus logros y no habló de movidas de gabinete

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Yina Calderonbeéleinfluencer colombiano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.