Yina Calderón habló del video de Beéle e Isabella Ladera; su opinión desató reacciones: “Aprendió de ti”

El video en el que supuestamente el cantante colombiano Beéle y la modelo Isabella Ladera estarían teniendo relaciones íntimas en una habitación salió a la luz en horas de la noche del 7 de septiembre y se ha viralizado en las diferentes redes sociales.

Una situación que ha captado la atención mediática, pues los usuarios e internautas se han referido a la pareja con todo tipo de comentarios, incluso han realizado memes sobre lo sucedido. Entre ellos, Yina Calderón, quien a través de su perfil de Instagram, subió varias historias dando su opinión del video que afirmó haber visto.

“Viendo el video de Beéle e Isabella Ladera llegamos a la 1:40, pero no teníamos que estar a la 1:40 de la tarde, teníamos que estar a la 1:40 de la madrugada”, empezó diciendo la creadora de contenido, haciendo referencia que había llegado tarde al aeropuerto con su hermana y perdieron los cinco vuelos.

“Por estar pendiente y pegadas del chisme”, señaló Yina como la razón por la que se confundieron y no lograron llegar a tiempo.

Yina Calderón se pronunció sobre el video viral de Beéle e Isabella Ladera. | Foto: Captura de Instagram @yinacalderontv

Antes de dar su opinión, la exparticipante de La casa de los famosos hizo una de sus recordadas preguntas que anteriormente había realizado en el reality: “¿Qué prefieres, una verdad que te haga llorar o una mentira que te haga reír?”.

Yina afirmó que la modelo Isabella Ladera fue la encargada subir el video y añadió: “Estoy segura, sus razones tendrá”, y luego se refirió al órgano genital de Beéle.

“La mujer como se mueve en esos tiktoks. ¿Qué pasó? Vaca muerta”, dijo Yina sobre la venezolana y su opinión fue publicada en redes sociales, desatando todo tipo de comentarios que criticaron la forma en la que se dirigió a la pareja e incluso, le recordaron que ella había pasado por la misma situación.

“Obvio aprendió de ti cuando tú filtraste el tuyo desde ese balcón”; “ojalá nunca te pase”; “eso sí da rabia, me da igual la vida de las demás, sean felices y viva su vida”; “esto es invadir la privacidad, considero que merece una demanda”; “Yina recuerda que tú no tienes autoridad moral para criticar. Recuerda que el internet no olvida”; entre muchos más.

¿Qué dijo Isabella Ladera?

En horas de la tarde, la influencer venezolana realizó una publicación expresando cómo se sentía, insinuó quién podría ser el responsable y las medidas que implementaría para aclarar la situación.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio”, escribió, dando a entender que el cantante podría ser el posible encargado de la filtración del video.