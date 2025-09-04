Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, volvió a captar la atención mediática luego de que se hiciera noticia la supuesta incautación de unos celulares en la celda donde se encuentra cumpliendo una condena.

Recientemente, la bogotana —acusada de los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación al servicio público— fue traslada de la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros.

Según se dice, Epa fue reubicada con el fin de estar en un ambiente más seguro, tener mejores condiciones y poder ver más seguido a su hija Daphne Samara.

Frente a esta situación, que todavía no se ha esclarecido, la pareja de Daneidy, Karol Samantha, se pronunció en su perfil personal de Instagram y los de la empresa de queratinas respondiendo a las críticas que ha recibido.

Asimismo, Yina Calderón, quien actualmente se encuentra en México por negocios, hizo una fuerte confesión, pues en un video que circula en redes, la DJ se refirió a la salud de su amiga y pidió ayuda.

Yina Calderón está en México y en una entrevista habló de la salud de Epa Colombia. | Foto: Captura de Instagram @yinacalderonoficial

“La gente no sabe, pero ayer pude hablar con la esposa de ella, porque yo con Epa no tengo comunicación, y me cuenta que está muy enferma”, reveló en una entrevista la oriunda de Oporapa, generando preocupación a los seguidores de la empresaria.

“Yo no lo llamó delito, se dejó llevar por una mala amistad y cometió un error”, agregó Calderón, explicándole a la persona con la que estaba la situación que llevó a la influencer bogotana a estar condenada.

Más adelante volvió a mencionar que el estado salud de Epa Colombia es grave y se refirió al mandatario colombiano: “Chicos, necesito que me ayuden a pedirle al presidente Gustavo Petro que nos ayude a conseguirle la casa por cárcel porque ella se está muriendo en la cárcel”.

Yina agregó que no solo es por su condición física, sino también mental, pues está “depresiva”, razón por la que únicamente ha querido ver a su hija y prometida.

¿Qué dijo la novia de Epa?

Karol Samantha decidió pronunciarse frente a los señalamientos y críticas que han realizado, y aprovechó las redes sociales para dejar un mensaje.

“Y mientras muchas personas difaman y les alegra el mal ajeno, nosotros como empresa nos levantamos todos los días con toda la disposición para dar lo mejor y luchar en medio de tanto caos”, escribió en la primera parte.