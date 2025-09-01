Mamá de Epa Colombia subió video de su hija y desató reacciones; preocupó a más de uno: “Justicia divina”

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, sigue siendo foco de reacciones en redes sociales, debido a la difícil situación legal que enfrenta. La creadora de contenido fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá, por razones de seguridad.

Su defensa logró mediar con las autoridades, ologrando que fuera ubicada en un centro penitenciario con mejores condiciones para garantizar su bienestar. Aunque se desconoce cómo fue el proceso, se lograron ver fotos de su llegada al lugar, donde seguirá cumpliendo su condena.

Sin embargo, las miradas de los curiosos en redes sociales se posaron en una nueva publicación que realizó su mamá, Martha Rojas, donde reflejaba el dolor por esta realidad.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La mujer publicó un viejo video de su hija, donde se le ve mirando a la cámara y plasmando una expresión de nostalgia y lágrimas en el rostro. Aunque fue grabado tiempo atrás, la progenitora lo usó para enviar unas sentidas palabras, pidiendo que se haga “justicia” en el caso.

A pesar de no entró en detalles, indicó que se sentía muy mal, deseando que todo acabara pronto y así recibiera una recompensa del altísimo.

“Pronto, hija, todo esto acabará y tendrá la recompensa de Dios. Sabes, él es justicia divina, ya lo verás”, escribió en la publicación, junto a un emoji de manos juntas.

Estas palabras generaron preocupación y tristeza en varios usuarios, quienes no dudaron en pedir su libertad. Una de las que reaccionó fue Yina Calderón, quien dejó emojis llorando en la publicación de una cuenta de entretenimiento que replicó el contenido.

“Qué Dios le conceda la Libertad a la Epa, merece una segunda oportunidad”; “Excelente madre”; “Libertad y justicia para Epa”; “Muy pronto Epa sale de la cárcel y se va a reunir con su familia”; “Ya aprendió de su error, déjenla libre, por favor”; “Qué angustia por su mamá”; “Ojalá que cuándo salga se aleje de todo lo que le hace mal y de verdad sea una nueva persona”, fueron algunos de los comentarios.