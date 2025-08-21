Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada del Buen Pastor; se vio cómo luce actualmente

El pasado miércoles 20 de agosto, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, salió de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. Su liberación de este centro penitenciario se dio tras un pronunciamiento oficial del presidente Gustavo Petro, quien autorizó su traslado a la Estación de Carabineros.

La noticia rápidamente invadió los medios nacionales y encendió la conversación en redes sociales, ya que la influencer había sido condenada en enero a una pena de cinco años y dos meses de prisión, tras ser hallada responsable de los delitos de instigación al terrorismo, daño en propiedad ajena y alteración del servicio público.

Pese a que se desconocen las razones judiciales detrás de esta decisión, en plataformas digitales comenzó a rondar una fotografía de Epa Colombia tras abandonar El Buen Pastor. La empresaria de queratinas protagonizó una inesperada imagen, la cual hacía parte de su nuevo proceso en el otro reclusorio.

Noticias Caracol compartió la primera foto de Daneidy Barrera Rojas en la reseña del Inpec previo a su ingreso a Carabineros, donde estaría llevando su condena. En dicha postal se le ve luciendo una prenda azul y su último corte de cabello con capul.

La famosa fue contrastada con imágenes que le tomaron meses atrás cuando fue capturada, plasmando el cambio físico que ha tenido a lo largo de 2025 desde que perdió la libertad.

Es importante destacar que fuentes del Inpec dialogaron con SEMANA e informaron con anticipación que Epa Colombia compartirá reclusorio con la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, judicializada por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Por el momento, habrá que esperar para conocer más detalles de este movimiento jurídico que llevó a cabo el abogado de la empresaria, pues sería algo beneficioso en temas de seguridad para ella. Epa Colombia tendrá que cumplir, por ahora, su pena en este espacio, a la espera de noticias oficiales.

A este anuncio, que se dio a conocer el pasado 20 de agosto, reaccionaron varios cercanos y amigos de la famosa en redes sociales, explicando las sensaciones que se apoderaban de ellos.