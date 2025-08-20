Aproximadamente a las 10 de la mañana del miércoles, 20 de agosto, Daneidy Barrera Rojas, reconocida en el mundo del entretenimiento y las redes sociales como Epa Colombia, dejó la cárcel El Buen Pastor, ubicada en la ciudad de Bogotá, pues luego de un reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, se aprobó su traslado a la Estación de Carabineros.

Esto generó una fuerte ola de comentarios en internet, pues la mujer fue condenada en el mes de enero a un total de cinco años y dos meses de prisión luego de haber sido declarada culpable por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación al servicio público.

Daneidy Barrera Rojas fue trasladada a la estación de Carabineros en Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Pese a que las opiniones en contra y a favor de lo ocurrido no se hicieron esperar, las figuras del mundo del entretenimiento que han tenido amistad con la empresaria han salido a hablar de lo ocurrido y han revelado, por medio de sus cuentas, la emoción que sienten tras haber recibido la noticia.

Una de las que más llamó la atención fue Yina Calderón, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, quien se ha dejado ver afectada por la situación de Epa Colombia y, en repetidas ocasiones, estuvo acompañando a sus familiares a las afueras del centro penitenciario.

“Bueno, por lo que estamos viendo, trasladaron a mi amiga Epa Colombia para la estación de Carabineros de la Policía. No sé por qué siento que el caso se está moviendo, y si el caso se mueve, yo siento que va a estar mejor allá”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Por otro lado, hizo una importante petición a su público y solicitó que, de manera urgente, mostraran interés por la libertad de Epa Colombia en las redes sociales, con el fin de que se conozca información referente al caso en el menor tiempo posible.

“Dios tiene el poder y yo siento que, dentro de muy poco, Epa Colombia va a quedar libre. Algo me lo dice a mí, ayúdenme con una cadena de oración. Donde ustedes vean cosas de Epa etiqueten ‘Libertad para Epa’ hasta que la saquen de la cárcel”, dijo.

Finalmente, se mostró tranquila por el nuevo lugar en el que la empresaria estará cumpliendo su condena.