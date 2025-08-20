Suscribirse

Gente

Yina Calderón reaccionó al traslado de Epa Colombia a Carabineros; hizo urgente petición

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ no se quedó callada y se pronunció por medio de sus redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 11:37 p. m.
Yina Calderón rompe el silencio tras polémico desplante de Epa Colombia
Yina Calderón rompió el silencio tras reciente noticia en el caso de Epa Colombia | Foto: Composición Semana Instagram @yinacalderon.tv / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Aproximadamente a las 10 de la mañana del miércoles, 20 de agosto, Daneidy Barrera Rojas, reconocida en el mundo del entretenimiento y las redes sociales como Epa Colombia, dejó la cárcel El Buen Pastor, ubicada en la ciudad de Bogotá, pues luego de un reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, se aprobó su traslado a la Estación de Carabineros.

Esto generó una fuerte ola de comentarios en internet, pues la mujer fue condenada en el mes de enero a un total de cinco años y dos meses de prisión luego de haber sido declarada culpable por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación al servicio público.

Epa Colombia, Cárcel de Mujeres El Buen Pastor
Daneidy Barrera Rojas fue trasladada a la estación de Carabineros en Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Pese a que las opiniones en contra y a favor de lo ocurrido no se hicieron esperar, las figuras del mundo del entretenimiento que han tenido amistad con la empresaria han salido a hablar de lo ocurrido y han revelado, por medio de sus cuentas, la emoción que sienten tras haber recibido la noticia.

Una de las que más llamó la atención fue Yina Calderón, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, quien se ha dejado ver afectada por la situación de Epa Colombia y, en repetidas ocasiones, estuvo acompañando a sus familiares a las afueras del centro penitenciario.

Contexto: “Aberrante”: fuerte reacción del excomandante de la Policía de Bogotá por el traslado de Epa Colombia

“Bueno, por lo que estamos viendo, trasladaron a mi amiga Epa Colombia para la estación de Carabineros de la Policía. No sé por qué siento que el caso se está moviendo, y si el caso se mueve, yo siento que va a estar mejor allá”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Por otro lado, hizo una importante petición a su público y solicitó que, de manera urgente, mostraran interés por la libertad de Epa Colombia en las redes sociales, con el fin de que se conozca información referente al caso en el menor tiempo posible.

“Dios tiene el poder y yo siento que, dentro de muy poco, Epa Colombia va a quedar libre. Algo me lo dice a mí, ayúdenme con una cadena de oración. Donde ustedes vean cosas de Epa etiqueten ‘Libertad para Epa’ hasta que la saquen de la cárcel”, dijo.

Finalmente, se mostró tranquila por el nuevo lugar en el que la empresaria estará cumpliendo su condena.

Contexto: Tras el traslado de Epa Colombia a Carabineros, luego de que Petro pidiera sacarla de prisión, “pronostican” quién sigue

“Yo siento que en la estación de Carabineros de la Policía va a estar un poco mejor y que todo se está moviendo, es decir, que, prontamente, vamos a tener a Epa Colombia afuera, señor bendito”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente de la Corte Constitucional advierte que se están tomando decisiones “de manera valiente” frente “a los autoritarismos”

2. Ella es la bellísima hermana de Paola Jara y a esto se dedica

3. Alarma en EE. UU. por agua contaminada: riesgos ocultos que afectan a millones de mascotas

4. Jugador de Selección Colombia se va a Rusia: solo faltan “firmas y exámenes médicos”

5. Yina Calderón reaccionó al traslado de Epa Colombia a Carabineros; hizo urgente petición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Epa ColombiaYina CalderonCárcel El Buen PastorCarabineros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.