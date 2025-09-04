Novia de Epa Colombia envió duro mensaje en medio de la polémica que atraviesa; soltó fuertes palabras

El nombre de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en la industria del entretenimiento como Epa Colombia, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se hablara sobre la supuesta incautación de algunos celulares en Carabineros.

Tras haber sido traslada desde la cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá, la mujer está siendo blanco de críticas en internet.

La empresaria en víctima de críticas en las redes sociales. | Foto: CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR EPA COLOMBIA

Epa Colombia fue hallada culpable en los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación al servicio público y, según la decisión de la juez del caso, tendría que cumplir con una condena de cinco años y dos meses de prisión.

Pese a que en varias oportunidades ha buscado algunas modificaciones en el periodo de su sentencia, no se ha visto beneficiada en este aspecto. Por esta razón, su familia y equipo legal se encuentran trabajando en el caso, esperando que le den casa por cárcel.

Aunque por el momento no hay claridad con respecto al tema de los teléfonos celulares incautados y muchos están a la espera de las declaraciones oficiales, la verdad es que miles de personas se han mostrado en contra de la empresaria y afirman que no estaría aprovechando la oportunidad que recibió.

Frente a la situación, Karol Samantha, prometida de Epa Colombia y madre de su hija, se pronunció por medio de una de las cuentas oficiales de la empresa de queratinas y compartió un contundente mensaje, el cual estaría dirigido a las personas que han estado haciendo ciertos señalamientos.

Karol Samantha hizo importante pronunciamiento en las redes sociales. | Foto: Instagram @epa_kera100k

“Y mientras muchas personas difaman y les alegra el mal ajeno. Nosotros como empresa nos levantamos todos los días con toda la disposición para dar lo mejor y luchar en medio de tanto caos”, escribió.

Además, dejó saber que, pese a las adversidades, continúa apoyando a su pareja y está dispuesta a estar para ella en cada una de las situaciones en las que sea necesario.

Por otro lado, resaltó el cambio que ha tenido su pareja desde el primer momento en el que tuvo inconvenientes con la justicia por los desmanes en la estación de TransMilenio y cómo, por medio del dolor, logró renacer, generar empleo y cambiar la vida de cientos de familias que trabajan en sus peluquerías.