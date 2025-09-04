Suscribirse

Gente

Novia de Epa Colombia envió duro mensaje en medio de la polémica que atraviesa; soltó fuertes palabras

Karol Samantha se pronunció por medio de las redes sociales para defender a su pareja.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

4 de septiembre de 2025, 10:50 p. m.
Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.
Karol Samantha y Epa Colombia. | Foto: Instagram @karolsamantaoficial

El nombre de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en la industria del entretenimiento como Epa Colombia, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se hablara sobre la supuesta incautación de algunos celulares en Carabineros.

Tras haber sido traslada desde la cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá, la mujer está siendo blanco de críticas en internet.

La empresaria en víctima de críticas en las redes sociales. | Foto: CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR EPA COLOMBIA

Epa Colombia fue hallada culpable en los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación al servicio público y, según la decisión de la juez del caso, tendría que cumplir con una condena de cinco años y dos meses de prisión.

Pese a que en varias oportunidades ha buscado algunas modificaciones en el periodo de su sentencia, no se ha visto beneficiada en este aspecto. Por esta razón, su familia y equipo legal se encuentran trabajando en el caso, esperando que le den casa por cárcel.

Contexto: Mamá de Epa Colombia subió video de su hija y desató reacciones; preocupó a más de uno: “Justicia divina”

Aunque por el momento no hay claridad con respecto al tema de los teléfonos celulares incautados y muchos están a la espera de las declaraciones oficiales, la verdad es que miles de personas se han mostrado en contra de la empresaria y afirman que no estaría aprovechando la oportunidad que recibió.

Frente a la situación, Karol Samantha, prometida de Epa Colombia y madre de su hija, se pronunció por medio de una de las cuentas oficiales de la empresa de queratinas y compartió un contundente mensaje, el cual estaría dirigido a las personas que han estado haciendo ciertos señalamientos.

Karol Samantha hizo importante pronunciamiento en las redes sociales.
Karol Samantha hizo importante pronunciamiento en las redes sociales. | Foto: Instagram @epa_kera100k

“Y mientras muchas personas difaman y les alegra el mal ajeno. Nosotros como empresa nos levantamos todos los días con toda la disposición para dar lo mejor y luchar en medio de tanto caos”, escribió.

Además, dejó saber que, pese a las adversidades, continúa apoyando a su pareja y está dispuesta a estar para ella en cada una de las situaciones en las que sea necesario.

Contexto: Epa Colombia quiere ser “embajadora” de TransMilenio. Hizo una propuesta de reparación que incluye ser cajera, controlar colados y hacer pedagogía

Por otro lado, resaltó el cambio que ha tenido su pareja desde el primer momento en el que tuvo inconvenientes con la justicia por los desmanes en la estación de TransMilenio y cómo, por medio del dolor, logró renacer, generar empleo y cambiar la vida de cientos de familias que trabajan en sus peluquerías.

“Tenemos como ejemplo a la mujer más valiente de toda Colombia. De eso no hay la mejor duda. Gracias Daneidy Barrera por ser ejemplo de superación y generar empleo en Colombia”, finalizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿James Rodríguez juega su última doble fecha de eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia?

2. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló con Luis Carlos Vélez. Reveló detalles de la base militar de Manta

3. Marco Rubio señala como organizaciones terroristas a dos temidas bandas de Ecuador y anuncia millonaria ayuda

4. Novia de Epa Colombia envió duro mensaje en medio de la polémica que atraviesa; soltó fuertes palabras

5. Cirujano congeló sus piernas con hielo seco para amputárselas y cobrar millonario seguro médico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Epa ColombiaCarabineros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.